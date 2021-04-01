RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Локдаун в Києві можуть продовжити після 16 квітня: названа умова

Автор: Світлана Мащенко

Локдаун в Києві можуть продовжити і після 16 квітня. За словами заступника голови КМДА Валентина Мондрієвського, не виключено, що обмеження в столиці будуть діяти і по завершенню цієї дати.

Про це повідомляє "Громадське радіо".

Чиновник каже, що влада сподіваються на поліпшення ситуації протягом трьох тижнів, але поки прогнозувати що-небудь рано.

"Локдаун після 16 квітня можуть продовжити, адже ми не можемо спрогнозувати, якою буде ситуація з захворюваністю, але сподіваємося, що ці три тижні карантину по 16 квітня (з урахуванням обмежень, введених тиждень тому. - Ред.) вже почнуть давати результати, і ми будемо мати позитивну динаміку в середині квітня, розірвемо ланцюжок захворюваності і зможемо розглядати варіант ослаблення обмежень", - заявляє він.

Мондрієвський зазначив, що влада чудово розуміє негативний вплив обмежень на економіку, але без жорстких заходів ніяк, адже лікарні ледь справляються.

"Подібні рішення - щодо посилення карантину - зараз приймаються на рівні багатьох країн, щоб знизити кількість захворювань і завантаженість на медичну систему", - додав заступник голови КМДА.

Нагадаємо, що 31 березня стало відомо, що Київ йде на локдаун з 5 по 16 квітня. В цей період не працюватимуть школи, дитячі сади, а весь громадський транспорт, включаючи метро, буде їздити тільки за спецперепустками.

Нещодавно стало також відомо, як будуть під час локдауну працювати маршрутки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Локдаун
Читайте також
Стало відомо, як ходитимуть поїзди через локдаун у Києві та області
Локдаун у Києві: стало відомо, як буде працювати міжміський транспорт
Прогноз погоди