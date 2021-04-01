Локдаун в Киеве могут продлить после 16 апреля: названо условие
Локдаун в Киеве могут продлить и после 16 апреля. По словам заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского, не исключено, что ограничения в столице будут действовать и по завершению этой даты.
Об этом сообщает "Громадське радіо".
Чиновник говорит, что власти надеются на улучшение ситуации в течение трех недель, но пока прогнозировать что-либо рано.
"Локдаун после 16 апреля могут продолжить, ведь мы не можем спрогнозировать, какой будет ситуация с заболеваемостью, но надеемся, что эти три недели карантина по 16 апреля (с учетом ограничений, введенных неделю назад. - Ред.) уже начнут давать результаты, и мы будем иметь положительную динамику в середине апреля, разорвем цепочку заболеваемости и сможем рассматривать вариант ослабления ограничений", - заявляет он.
Мондриевский отметил, что власть прекрасно понимает негативное влияние ограничений на экономику, но без жестких мер никак, ведь больницы едва справляются.
"Подобные решения - по усилению карантина - сейчас принимаются на уровне многих стран, чтобы снизить количество заболеваний и загруженность на медицинскую систему", - добавил замглавы КГГА.
Напомним, что 31 марта стало известно, что Киев уходит на локдаун с 5 по 16 апреля. В этот период не будут работать школы, детские сады, а весь общественный транспорт, включая метро, будет ездить только по спецпропускам.
Недавно стало также известно, как будут во время локдауна работать маршрутки.