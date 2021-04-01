Локдаун в Києві можуть продовжити після 16 квітня: названа умова

Локдаун в Києві можуть продовжити і після 16 квітня. За словами заступника голови КМДА Валентина Мондрієвського, не виключено, що обмеження в столиці будуть діяти і по завершенню цієї дати.

Чиновник каже, що влада сподіваються на поліпшення ситуації протягом трьох тижнів, але поки прогнозувати що-небудь рано.

"Локдаун після 16 квітня можуть продовжити, адже ми не можемо спрогнозувати, якою буде ситуація з захворюваністю, але сподіваємося, що ці три тижні карантину по 16 квітня (з урахуванням обмежень, введених тиждень тому. - Ред.) вже почнуть давати результати, і ми будемо мати позитивну динаміку в середині квітня, розірвемо ланцюжок захворюваності і зможемо розглядати варіант ослаблення обмежень", - заявляє він.

Мондрієвський зазначив, що влада чудово розуміє негативний вплив обмежень на економіку, але без жорстких заходів ніяк, адже лікарні ледь справляються.

"Подібні рішення - щодо посилення карантину - зараз приймаються на рівні багатьох країн, щоб знизити кількість захворювань і завантаженість на медичну систему", - додав заступник голови КМДА.