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Локдаун в Києві можуть продовжити після 16 квітня: названа умова

Новость на русском → Київ, Четвер 01 квітня 2021 15:32
Локдаун в Києві можуть продовжити після 16 квітня: названа умова Фото: Локдаун в Києві можуть продовжити (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Локдаун в Києві можуть продовжити і після 16 квітня. За словами заступника голови КМДА Валентина Мондрієвського, не виключено, що обмеження в столиці будуть діяти і по завершенню цієї дати.

Про це повідомляє "Громадське радіо".

Чиновник каже, що влада сподіваються на поліпшення ситуації протягом трьох тижнів, але поки прогнозувати що-небудь рано.

"Локдаун після 16 квітня можуть продовжити, адже ми не можемо спрогнозувати, якою буде ситуація з захворюваністю, але сподіваємося, що ці три тижні карантину по 16 квітня (з урахуванням обмежень, введених тиждень тому. - Ред.) вже почнуть давати результати, і ми будемо мати позитивну динаміку в середині квітня, розірвемо ланцюжок захворюваності і зможемо розглядати варіант ослаблення обмежень", - заявляє він.

Мондрієвський зазначив, що влада чудово розуміє негативний вплив обмежень на економіку, але без жорстких заходів ніяк, адже лікарні ледь справляються.

"Подібні рішення - щодо посилення карантину - зараз приймаються на рівні багатьох країн, щоб знизити кількість захворювань і завантаженість на медичну систему", - додав заступник голови КМДА.

Нагадаємо, що 31 березня стало відомо, що Київ йде на локдаун з 5 по 16 квітня. В цей період не працюватимуть школи, дитячі сади, а весь громадський транспорт, включаючи метро, буде їздити тільки за спецперепустками.

Нещодавно стало також відомо, як будуть під час локдауну працювати маршрутки.

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