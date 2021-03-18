ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Локдаун у Києві: чи працюватимуть Нова пошта і Укрпошта

Новость на русском → Київ, Четвер 18 березня 2021 20:51
Локдаун у Києві: чи працюватимуть Нова пошта і Укрпошта Як у Києві при суворому карантині працюватиме пошта (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Карантин у Києві посилюють з 20 березня по 9 квітня включно. У цей період ряд організацій зі сфери обслуговування змушені вносити корективи у графік роботи. Чи торкнуться зміни відділень пошти, і чи прийдуть тепер відправлені посилки вчасно?

В Укрпошті та Новій пошті 18 березня пояснили, чи будуть "оновлювати" графік роботи столичних відділень вже з цих вихідних. Про це читайте в матеріалі Styler нижче.

Як буде працювати Укрпошта та Нова пошта в Києві в період локдауну

В адміністрації компанії-оператора поштового зв'язку України заспокоюють киян, що після рішення про посилення карантину нічого не змінилося в режимі роботи Укрпошти. Принаймні, нині.

В Укрпошті повідомили, що "поки що змін немає".

"Якщо будуть, то інформація відразу з'явиться на нашому сайті в розділі новин", - розповіли нам.

Аналогічна ситуація і з графіком роботи відділень Нової пошти.

У компанії зауважили, що всі послуги експрес-доставки документів, вантажів і посилок надаватимуться в Києві, й у всіх інших містах України, як раніше.

"Зараз ми продовжуємо працювати у звичайному режимі. Якщо будуть якісь зміни - ми оперативно про це повідомимо на нашому офіційному сайті та в соцмережах", - сказали нам у Новій пошті.

Локдаун у Києві: чи працюватимуть Нова пошта і Укрпошта

Що буде працювати і на що введуть заборони в Києві під час локдауну з 20 березня по 9 квітня (інфографіка: РБК-Україна)

Нагадаємо, що перед цим ПриватБанк зробив заяву про роботу під час нового локдауну в Києві.

Також ми розповідали, як буде працювати метро під час локдауну в Києві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Київ Укрпошта Нова пошта Локдаун
LITE
6 фактів про каву в МакДональдз, які вас здивують
Спецпроект 6 фактів про каву в МакДональдз, які вас здивують