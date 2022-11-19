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LOBODA розповіла, чи буде ще співати російською: "роблю висновки і підтримую Україну"

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Володимир Костирін

Світлана Лобода випустила вже другу свою україномовну пісню з 24 лютого. Але надалі від російських пісень артистка відмовлятися не планує.

Про це зірка сказала в інтерв’ю РБК-Україна.

Співачка каже, що вона надто багато часу, сил і емоцій вкладає у кожну свою пісню.

"Часом місяці, а іноді й роки минають, поки я виношу кожну з них перед тим, як вона з’явиться на світ", - говорить Лобода.

Виконавиця зазначає, що для неї її пісні - "як діти".

"Їх люблять люди. Я не можу собі дозволити їх викинути. Це моя історія, історія мого життя - моя творча біографія", - пояснює вона.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Однак разом з тим Світлана розуміє, що "українська мова є свого роду щитом від агресивної експансії Росії".

А ще вона "робить висновки на майбутнє і підтримує Україну".

"Питання щодо мови сьогодні сприймаю як спекуляцію та спосіб стравлювання людей. Але для мене це питання закрите. У своїх попередніх інтерв'ю я відкрито заявляла: співатиму гарні пісні й українською, і російською, і англійською. Знаю, що дратую багатьох своєю позицією, але вона відкрита, тверда та чесна", - додала 40-річна співачка.

Крім того, Лобода наголосила, що "в українських піснях зараз особливо багато душі".

Світлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official)

Раніше ми писали, що Світлана Лобода вирушає в тур на пів року, щоб допомогти відновити рідне місто - Ірпінь.

А також перед тим артистка розповіла, чому продовжувала виступати в Росії після 2014 року.

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Лобода