Лобода вирушає в тур на півроку, щоб допомогти відновити рідне місто

Світлана Лобода зібралася у великий концертний благодійний тур 26 містами Європи та Америки, а відкривати кожен свій концерт буде новим патріотичним відео, яке для зірки зробила українська команда.

Про це артистка розповіла у своєму Instagram .

LOBODA зазначила, що частина коштів від продажу квитків на її шоу за кордоном буде направлена ​​на відновлення зруйнованих будинків у рідному місті співачки - Ірпені.

"Сьогодні моя Україна - втілення сили, віри та мужності. Весь світ захоплюється стійкістю українців. І весь світ простягає руку допомоги нашій країні. Світ об'єднався у боротьбі зі злом!" - пише Світлана.

Світлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official)

Артистка анонсувала свій тур країнами Європи та США, який триватиме понад пів року і стартує з 28 жовтня

Ось які міста та дати благодійних виступів:

28.10 Tallinn

02.11 Miami

04.11 New York

06.11 Los Angeles

08.11 San Francisco

19.11 Almaty

22.11 Kishinev

27.11 Limassol

30.11 Šiauliai

01.12 Klaipėda

03.12 Panevėžys

05.12 Vilnius

09.12 Haifa

11.12 Yerevan

13.12 Düsseldorf

16.12 Frankfurt

18.12 Karlsruhe

31.01 Tashkent

17.04 Praha

19.04 Berlin

21.04 Hamburg

22.04 Wolfsburg

25.04 Koblenz

28.04 Hannover

29.04 Lemgo

01.05 Nürnberg

Світлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official)

Як додала співачка, на своїх концертах вона хоче "подякувати кожному глядачу за підтримку українського народу".

А також показала спеціальний концептуальний відеоролик, створений для неї українською командою для цих шоу.

Відео: для Світлани Лободи створили ролик, яким вона відкриватиме кожен концерт у цьому турі