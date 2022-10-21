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Лобода вирушає в тур на півроку, щоб допомогти відновити рідне місто

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П'ятниця 21 жовтня 2022 16:53
Лобода вирушає в тур на півроку, щоб допомогти відновити рідне місто Фото: Світлана Лобода вирушає в тур містами Європи та США (facebook.com/loboda.official)
Автор: Володимир Костирін

Світлана Лобода зібралася у великий концертний благодійний тур 26 містами Європи та Америки, а відкривати кожен свій концерт буде новим патріотичним відео, яке для зірки зробила українська команда.

Про це артистка розповіла у своєму Instagram.

LOBODA зазначила, що частина коштів від продажу квитків на її шоу за кордоном буде направлена ​​на відновлення зруйнованих будинків у рідному місті співачки - Ірпені.

"Сьогодні моя Україна - втілення сили, віри та мужності. Весь світ захоплюється стійкістю українців. І весь світ простягає руку допомоги нашій країні. Світ об'єднався у боротьбі зі злом!" - пише Світлана.

Лобода вирушає в тур на півроку, щоб допомогти відновити рідне місто

Світлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official)

Артистка анонсувала свій тур країнами Європи та США, який триватиме понад пів року і стартує з 28 жовтня

Ось які міста та дати благодійних виступів:

  • 28.10 Tallinn
  • 02.11 Miami
  • 04.11 New York
  • 06.11 Los Angeles
  • 08.11 San Francisco
  • 19.11 Almaty
  • 22.11 Kishinev
  • 27.11 Limassol
  • 30.11 Šiauliai
  • 01.12 Klaipėda
  • 03.12 Panevėžys
  • 05.12 Vilnius
  • 09.12 Haifa
  • 11.12 Yerevan
  • 13.12 Düsseldorf
  • 16.12 Frankfurt
  • 18.12 Karlsruhe
  • 31.01 Tashkent
  • 17.04 Praha
  • 19.04 Berlin
  • 21.04 Hamburg
  • 22.04 Wolfsburg
  • 25.04 Koblenz
  • 28.04 Hannover
  • 29.04 Lemgo
  • 01.05 Nürnberg

Лобода вирушає в тур на півроку, щоб допомогти відновити рідне місто

Світлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official)

Як додала співачка, на своїх концертах вона хоче "подякувати кожному глядачу за підтримку українського народу".

А також показала спеціальний концептуальний відеоролик, створений для неї українською командою для цих шоу.

Відео: для Світлани Лободи створили ролик, яким вона відкриватиме кожен концерт у цьому турі

Нагадаємо, раніше артистка зробила заяву про свої пісні та пояснила, чому в її репертуарі мало композицій українською мовою.

Також ми писали, що перед цим Лобода розповіла, чому продовжувала виступати в Росії після 2014 року.

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Лобода