Где вы были эти 8 лет? Лобода рассказала, почему продолжала выступать в России после 2014 года

Светлана Лобода покинула Россию сразу после начала полномасштабного вторжения армии Путина в Украину. Она признает, что заблуждалась после событий 2014 года - аннексии Крыма Россией и вторжения на Донбасс.

Журналистка спросила Светлану Лободу о том, где она была последние 8 лет и почему продолжала выступать в России.

"Столько примеров у меня перед глазами сейчас, и я понимаю, что я очень заблуждалась. Я виновата в том, что я не интересовалась тем, что происходит в моей стране. Я просто не осознавала, что, то, что произошло в 2014-ом году - это начало того, что мы получили сегодня", - признается артистка.

Она добавила, что все эти годы занималась собственной карьерой и в 2014 году ее песни были во всех хит-парадах СНГ.

"Я занималась собой. И своей детской мечтой. Я родилась в очень простой и очень бедной семье. И с самого детства я хотела только одного - быть артистом и покорять города и страны… и родители, которые говорили, что мы никогда не сможем ничем тебе помочь, ничего дать. Я им отвечала – мама, я сделаю все сама, я всего добьюсь сама.

Когда это начало получаться, и в Украине я была уже одним из лидирующих артистов, мне, конечно, было этого, мало. Я хотела идти дальше и так произошло, что в 2014-ом году мои песни возглавили все хит-парады стран бывшего СНГ, и в том числе и в России. Песня “Твои глаза” - звучала из каждого утюга, она гремела на всем постсоветском пространстве", - рассказала Лобода.

Фото: Светлана Лобода признала, что ошибалась последние 8 лет

Она подчеркнула, что сейчас ее позиция однозначна и она ненавидит тех, кто начал войну против Украины.

"Сегодня я вижу, что все очень однозначно, я вижу войну! Я ее чувствую, я ее прочувствовала на себе, на своих родных. И теперь, моя позиция не может быть другой, она однозначно на стороне моей страны, моей родины, моей семьи, моей команды, людей, которых я люблю, за которых я переживаю, людей, за которых у меня очень болит сердце", - отметила артистка.

Кроме того, Светлана Лобода отметила, что ни за какие деньги не согласится выступать в России.

"Конечно, нет. Никаких частных концертов, ни сольных выступлений в России быть не может", - отметила певица.