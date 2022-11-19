LOBODA рассказала, будет ли еще петь на русском: "делаю выводы и поддерживаю Украину"

Певица говорит, что она слишком много времени, сил и эмоций вкладывает в каждую песню.

"Иногда месяцы, а иногда и годы проходят, пока я выношу каждую из них перед тем, как она появится на свет", - говорит Лобода.

Исполнительница отмечает, что для нее ее песни - "как дети".

"Их любят люди. Я не могу себе позволить их выбросить. Это моя история, история моей жизни - моя творческая биография", - объясняет она.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Однако вместе с тем Светлана понимает, что "украинский язык является своего рода щитом от агрессивной экспансии России".

А еще она "делает выводы на будущее и поддерживает Украину".

"Вопрос о языке сегодня воспринимаю как спекуляцию и способ стравливания людей. Но для меня этот вопрос закрыт. В своих предыдущих интервью я открыто заявляла: буду петь хорошие песни и на украинском, и на русском, и на английском. Знаю, что раздражаю многих своей позицией, но она открытая, твердая и честная", - добавила 40-летняя певица.

Кроме того, Лобода подчеркнула, что "в украинских песнях сейчас особенно много души".

Светлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official)