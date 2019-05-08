Лобода та її раби: співачка шокувала ставленням до персоналу

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода опублікувала відео, як її взуває персонал

Скандальна Світлана Лобода опублікувала ролик, як її взуває персонал та нарвалася на гнівну критику мережі. Відповідну публікацію артистка розмістила в Instagram.

На відео видно, як виконавицю намагаються взути, поки вона знімає зверху все, що відбувається.

Підписникам здалося дивним, що Лобода хвалиться подібними подіями в соцмережі. Фанати не оцінили такої витівки виконавиці і почали писати гнівні коментарі:

Чому б самій не взутися?

Дивний пост. Показувати підлогу з плитки зі сколами і те, як хтось інший застібає вам взуття. Неприємний осад.

Корона не дозволяє самим все зробити. До чого доводять людей гроші.

Ніколи не пишу негативних коментарів, навіть якщо мені щось не подобається. Але це якось перебір. Що, складно взуття самій застібнути. Ви талановита і успішна, але навіщо з себе царицю робити.

Мені гидко! Що зняла? Свою перевагу? Або своє убозтво?

У вас власні раби?

Нагадаємо, що Світлана Лобода поділилася несподіваною новиною. Виявляється, виконавиця збирається на відпочинок, щоб відновити сили.

Раніше MONATIK переспівав пісню Світлани Лободи "Куля-Дура".

Також нещодавно Світлана Лобода стала жертвою шахрая, який "кинув" співачку на гроші.