Лобода та її раби: співачка шокувала ставленням до персоналу

Лобода опублікувала відео, як її взуває персонал
Скандальна Світлана Лобода опублікувала ролик, як її взуває персонал та нарвалася на гнівну критику мережі. Відповідну публікацію артистка розмістила в Instagram.
На відео видно, як виконавицю намагаються взути, поки вона знімає зверху все, що відбувається.
Підписникам здалося дивним, що Лобода хвалиться подібними подіями в соцмережі. Фанати не оцінили такої витівки виконавиці і почали писати гнівні коментарі:
Нагадаємо, що Світлана Лобода поділилася несподіваною новиною. Виявляється, виконавиця збирається на відпочинок, щоб відновити сили.
Раніше MONATIK переспівав пісню Світлани Лободи "Куля-Дура".
Також нещодавно Світлана Лобода стала жертвою шахрая, який "кинув" співачку на гроші.