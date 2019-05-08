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Лобода та її раби: співачка шокувала ставленням до персоналу

STYLERПерсони    08.05.2019 - 08:22
Лобода та її раби: співачка шокувала ставленням до персоналу
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода опублікувала відео, як її взуває персонал

Скандальна Світлана Лобода опублікувала ролик, як її взуває персонал та нарвалася на гнівну критику мережі. Відповідну публікацію артистка розмістила в Instagram.

На відео видно, як виконавицю намагаються взути, поки вона знімає зверху все, що відбувається.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від LOBODA (@lobodaofficial)

Підписникам здалося дивним, що Лобода хвалиться подібними подіями в соцмережі. Фанати не оцінили такої витівки виконавиці і почали писати гнівні коментарі:

  • Чому б самій не взутися?
  • Дивний пост. Показувати підлогу з плитки зі сколами і те, як хтось інший застібає вам взуття. Неприємний осад.
  • Корона не дозволяє самим все зробити. До чого доводять людей гроші.
  • Ніколи не пишу негативних коментарів, навіть якщо мені щось не подобається. Але це якось перебір. Що, складно взуття самій застібнути. Ви талановита і успішна, але навіщо з себе царицю робити.
  • Мені гидко! Що зняла? Свою перевагу? Або своє убозтво?
  • У вас власні раби?

Нагадаємо, що Світлана Лобода поділилася несподіваною новиною. Виявляється, виконавиця збирається на відпочинок, щоб відновити сили.

Раніше MONATIK переспівав пісню Світлани Лободи "Куля-Дура".

Також нещодавно Світлана Лобода стала жертвою шахрая, який "кинув" співачку на гроші.

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