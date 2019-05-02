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А мы батрачим: Лобода снова улетела отдыхать

STYLERПерсоны    02.05.2019 - 14:30
А мы батрачим: Лобода снова улетела отдыхать
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Лобода нарвалась на жесткую критику пользователей

Светлана Лобода поделилась с подписчиками неожиданной новостью. Оказывается, исполнительница собирается на отдых, чтобы возобновить силы. Об этом она сообщила в социальной сети Instagram.

Исполнительница решила сообщить фанатам о предстоящих планах. "Обожаю майские! Улетела набираться сил. И снова в тур. А вы?" - написала под снимком Светлана Лобода.

А мы батрачим: Лобода снова улетела отдыхатьФото: (instagram.com/lobodaofficial)

Пользователи тут же принялись комментировать снимок и отвечать на вопрос певицы. Некоторые посчитали, что артистка в последнее время слишком часто позволяет себе отдых:

  • А мы батрачим...
  • Я бы тоже на отказалась от отдыха.
  • Не можем позволить себе такую роскошь.
  • Поехали ко мне на дачу огурцы сажать?

Кроме того, пользователи принялись обсуждать скандал, который произошел на финале российского шоу "Голос.Дети". Светлана была наставницей Микеллы и после ее победы люди в сети начали писать, что это фальсификация и за девочку заплатили родители:

  • Я была шокирована увиденным на шоу.
  • Зазвездилась.
  • У меня отношение к Лободе изменилось не в лучшую сторону именно после проекта.

Напомним, что MONATIK перепел песню Светланы Лободы "Пуля-Дура".

Недавно Светлана Лобода стала жертвой мошенника, который "кинул" певицу на деньги.

Ранее сообщалось о том, что Лободу заподозрили в романе с известным шоуменом Александром Реввой.

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