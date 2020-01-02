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Лобода осідлала єдинорога: на співачці не було нічого (відео)

STYLERПерсони    02.01.2020 - 22:46
Лобода осідлала єдинорога: на співачці не було нічого (відео)
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Світлана Лобода знову шокувала публіку своєю витівкою

Світлана Лобода в оголеному вигляді сіла верхи на єдинорога. Співачка шокувала публіку у черговий раз, представивши свій новий кліп на пісню "Мира мало". Відеоролик з'явився на офіційному YouTube-каналі співачки, зібравши за короткий час сотні коментарів.

До речі, новорічна прем'єра відео на пісню "Мира мало" відбулася на сторінці LOBODA в Instagram. Автором роботи став відомий кліпмейкер Алан Бадоєв.

"Мій подарунок вам до Нового року! Мood-відео на пісню #Мирамало. Чудеса збуваються) Знімали фотосесію з Аланом, і народилася краса... Ексклюзивна прем'єра тільки в Instagram", – написала Світлана.

Цікаво, що шанувальники співачки розкритикували роботу зірки в коментарях на YouTube.

  • Блін, я ледве зі сміху не помер, на другій хвилині у коня такий вираз морди "ти шо робиш?".
  • Дивно, що ріг ніяк не задіяла.
  • За що таке покарання прекрасному Єдинорогу?.

Лобода осідлала єдинорога: на співачці не було нічого (відео)Скріншот коментарів

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