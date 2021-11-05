Лобода у Ефросининой рассказала о новом избраннике, работе в Украине и отношениях с Крапивиной

Светлана Лобода впервые призналась в любви своему избраннику и рассказала о непростых отношениях с Крапивиной, прокомментировала слухи об измене Андрея Царя, рассказала о кольце на пальце и высказалась о концертной деятельности в Украине.
Свое первое за четыре года большое интервью в Украине артистка дала Маше Ефросининой.
Styler первым публикует главные тезисы из их разговора (чтобы смотреть все интервью - проскрольте страницу до конца публикации).
В медиа достаточно долго говорили о том, что разрыв между певицей и Андреем произошел из-за его измены.
LOBODA же в интервью опровергла данное предположение.
"Нет. Это полная глупость и ерунда. И такого не было", - рассказывает она.
По ее словам, Андрей в какой-то момент увлекся буддизмом, философией и медитацией, стал достаточно много уделять этому времени.
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
И певица поняла, что слишком они с Андреем становятся разными, а расстояние между ними начинает стремительно расти.
"Мы начали слишком по-разному смотреть на вещи", - отмечает Светлана.
При этом звезда очень трепетно и с любовью говорит о своем бывшем муже.
"Он остается по-прежнему очень добрым, классным, хорошим человеком. Я его очень люблю, искренне люблю. Просто эти отношения максимально трансформировались в такую чистую любовь, как к отцу моего ребенка", - подчеркивает в интервью артистка.
Светлана Лобода с детьми (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Сегодня же LOBODA не скрывает, что счастлива в отношениях.
И в интервью призналась, что ее избранник старше ее и с ним она чувствует себя слабой, нежной женщиной.
"Да, рядом с ним чувствую себя девочкой. Он старше меня. Он очень мудрый, понимающий и может меня укутать своей заботой", - призналась LOBODA и неожиданно для себя самой призналась в любви своему мужчине.
На вопрос об колечке на безымянном пальце артистка все же решила не отвечать.
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
8 июня 2021 года продюсер проекта LOBODA Нателла Крапивина на официальной странице в Instagram объявила, что прекращает сотрудничество с исполнительницей.
За два дня до этого между ней и Филиппом Киркоровым разгорелся скандал, который вылился в публичное выяснение отношений.
Сама Светлана до сих пор никак не комментировала произошедшее.
Но в интервью Ефросининой призналась: они с Крапивиной серьезно повздорили из-за инцидента с Киркоровым и прекратили общение.
"Признаюсь, мы только недавно возобновили общение с ней. Никому другому, наверное, я бы такого не простила. Но она очень важный для меня человек, мы родственные души - и принимаем друг друга такими, какими мы есть", - поделилась LOBODA.
Светлана Лобода недавно выпустила сингл "Americano" (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Последний запланированный украинский сольный концерт LOBODA должен был состояться в 2017 году в Одессе, но был сорван. С тех пор артистка не давала сольные концерты в Украине.
Впервые назвать причины этого затишья Светлана решилась только сегодня.
"В 2017 году мы с командой активно гастролировали по Украине и европейским странам. По плану - сольник в Ibiza Beach Club в Одессе. И нам его срывают", - вспомнила LOBODA.
По ее словам, "группировка людей, собравшаяся под клубом, начала бросать дымовые шашки в зрителей и устраивать драки".
"Они перекрыли вход и не пускали внутрь клуба никого. Мы очень испугались: понимали, что на наши концерты приходит много детей, и во избежание травмоопасных ситуаций, мы с организаторами в считанные секунды приняли решение отменить шоу", - сказала певица.
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Боясь, что подобное может повториться, и "не желая поддавать риску своих поклонников", команда артистки решила приостановить концертную деятельность в Украине.
"У нас был конфликт с одним очень влиятельным человеком в Одессе. Произошел инцидент, о котором я не хочу сейчас говорить, но на момент срыва концерта мы об этом не знали. Ситуация прояснилась буквально пару лет назад. После того случая мы с командой приняли решение приостановить концерты в Украине", - поделилась Светлана.
Ограничились только корпоративными мероприятиями.
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
В августе этого года LOBODA вернулась с гастролями в родную страну и впервые после длительного затишья дала концерт в Одессе.
Растрогавшись, певица призналась Маше, почему ей было важно вновь зазвучать на больших площадках в Украине.
"Потому что я люблю эту страну. Потому что я переживаю за нее. Потому что так нечестно...", - сказала Лобода и расплакалась.
Известно, что сегодня LOBODA живет в Европе. Это была давняя мечта певицы и год назад она осуществилась.
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