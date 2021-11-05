Лобода у Єфросиніної розповіла про нового обранця, роботу в Україні та стосунки з Крапівіною

Про чутки про зраду Андрія Царя, нового обранця і освідчення в коханні

У медіа досить довго говорили про те, що розрив між співачкою і Андрієм стався через його зраду.

LOBODA ж в інтерв'ю спростувала дане припущення.

"Ні. Це нісенітниці і дурниця. І такого не було", - розповідає вона.

За її словами, Андрій в якийсь момент захопився буддизмом, філософією і медитацією, став досить багато приділяти цьому часу.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

І співачка зрозуміла, що занадто вони з Андрієм стають різними, а відстань між ними починає стрімко зростати.

"Ми почали занадто по-різному дивитися на речі", - зазначає Світлана.

При цьому зірка дуже трепетно і з любов'ю говорить про свого колишнього чоловіка.

"Він залишається як і раніше дуже доброю, класною, хорошою людиною. Я його дуже люблю, щиро люблю. Просто ці відносини максимально трансформувалися в таку чисту любов, як до батька моєї дитини", - підкреслює в інтерв'ю артистка.

Світлана Лобода з дітьми (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Сьогодні ж LOBODA не приховує, що щаслива у відносинах.

І в інтерв'ю зізналася, що її обранець старший за неї і з ним вона відчуває себе слабкою, ніжною жінкою.

"Так, поруч з ним відчуваю себе дівчинкою. Він старший за мене. Він дуже мудрий, розуміє і може мене укутати своєю турботою", - зізналася LOBODA і несподівано для себе самої зізналася в коханні своєму чоловікові.

На питання про обручку на безіменному пальці артистка все ж вирішила не відповідати.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Про непрості стосунки з колишнім продюсером Нателлою Крапівіною

8 червня 2021 року продюсер проекту LOBODA Нателла Крапівіна на офіційній сторінці в Instagram оголосила, що припиняє співпрацю з виконавицею.

За два дні до цього між нею і Філіпом Кіркоровим розгорівся скандал, який вилився в публічне з'ясування стосунків.

Сама Світлана досі ніяк не коментувала подію.

Але в інтерв'ю Єфросиніній зізналася: вони з Крапівіною серйозно посварилися через інцидент з Кіркоровим і припинили спілкування.

"Зізнаюся, ми тільки недавно відновили спілкування з нею. Нікому іншому, напевно, я б такого не пробачила. Але вона дуже важлива для мене людина, ми споріднені душі - і приймаємо один одного такими, якими ми є", - поділилася LOBODA.

Світлана Лобода нещодавно випустила сингл "Americano" (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Про концерти в Україні

Останній запланований український сольний концерт LOBODA повинен був відбутися в 2017 році в Одесі, але був зірваний. Відтоді артистка не давала сольні концерти в Україні.

Вперше назвати причини цього затишшя Світлана зважилася тільки сьогодні.

"У 2017 році ми з командою активно гастролювали по Україні та європейським країнам. За планом - сольник в Ibiza Beach Club в Одесі. І нам його зривають", - згадала LOBODA.

За її словами, "угруповання людей, що зібралося під клубом, почало кидати димові шашки в глядачів і влаштовувати бійки".

"Вони перекрили вхід і не пускали всередину клубу нікого. Ми дуже злякалися: розуміли, що на наші концерти приходить багато дітей, і щоб уникнути травмонебезпечних ситуацій, ми з організаторами в лічені секунди прийняли рішення скасувати шоу", - сказала співачка.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Боячись, що подібне може повторитися, і "не бажаючи піддавати ризику своїх шанувальників", команда артистки вирішила призупинити концертну діяльність в Україні.

"У нас був конфлікт з однією дуже впливовою людиною в Одесі. Стався інцидент, про який я не хочу зараз говорити, але на момент зриву концерту ми про це не знали. Ситуація прояснилася буквально пару років тому. Після того випадку ми з командою прийняли рішення призупинити концерти в Україні", - поділилася Світлана.

Обмежилися тільки корпоративними заходами.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

У серпні цього року LOBODA повернулася з гастролями в рідну країну і вперше після тривалого затишшя дала концерт в Одесі.

Зворушившись, співачка зізналася Маші, чому їй було важливо знову зазвучати на великих майданчиках в Україні.

"Тому що я люблю цю країну. Тому що я переживаю за неї. Тому що так нечесно...", - сказала Лобода і розплакалася.

Відомо, що сьогодні LOBODA живе в Європі. Це була давня мрія співачки і рік тому вона здійснилася.