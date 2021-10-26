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Лобода появилась в свадебном платье под марш Мендельсона: видео и фото

Новина українською →
Москва, Вторник 26 октября 2021 11:57
Лобода появилась в свадебном платье под марш Мендельсона: видео и фото Фото: Светлана Лобода (facebook.com/loboda.official)
Автор: Светлана Мащенко

Скандальная певица Светлана Лобода эффектно вышла в свадебном платье под марш Мендельсона. Но потенциальные женихи могут выдохнуть - 39-летняя красотка так прошлась по подиуму, приняв участие в показе своего друга-дизайнера Бичоллы Тетрадзе.

Как выглядела артистка в дизайнерском наряде невесты - читайте ниже в материале Lite.

Лобода на время стала невестой в стенах Петровского дворца в Москве, где проходил показ Бичоллы под названием "Сон в летнюю ночь".

33-летний грузинский и украинский дизайнер, звезда которого взошла на Ukrainian Fashion Week еще в 2011-м, в этом году закрывал российскую неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week.

Кроме Светы по подиуму прошлась невеста Моргенштерна Дилара, модель и ведущая Маша Миногарова, певица Ханна.

Интересно, что после показа Лобода мило пообнималась со своей экс-продюсером Нателлой Крапивиной, с которой ей в свое время даже приписывали роман.

Личная жизнь Светланы Лободы покрыта тайной

Светлана Лобода официально никогда не была замужем. 11 апреля 2011-го она родила дочь Евангелину от хореографа Андрея Царя. Интересно, что об этих отношениях, как и о беременности певицы стало известно, когда живот скрывать было уже невозможно.

Лишь четыре года спустя Светлана показала дочку, снявшись в фотосессии для глянцевого журнала. Незадолго до этого, в октябре 2014-го Лобода с Царем рассталась.

А в начале 2018-го стало известно, что певица беременна во второй раз. 24 мая Света родила вторую дочь, которую назвала Тильдой. Чем еще больше подогрела слухи, что отец ребенка - лидер Rammstein Тилль Линдеманн, с которым она якобы закрутила роман после фестиваля "Жара" в Сочи, куда немецкий музыкант приехал в качестве звездного гостя.

Так ли это - неизвестно. Тем не менее, лицо девочки Лобода до сих пор не показала.

А недавно артистка призналась, что два года назад купила дом в Европе у моря и сейчас с детьми большую часть времени проводит именно там. Певица, по некоторым данным, живет там с неким мужчиной, имя которого опять же таки не разглашается.

Отметим, что в этом году Светлана Лобода приехала в Украину с гастролями. В частности летом она выступила в самом мажорном клубе Одессы "Ибице".

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