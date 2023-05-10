"Лізуть скрізь": в Україні шахраї придумали нову аферу із СМС-повідомленнями

Шахраї в Україні постійно вигадують нові схеми обману довірливих громадян і намагаються виманити з них гроші.
Так, Світлана Ноговіціна повідомила на Facebook про новий варіант "розводу" аферистів.
Жінка повідомила, що спочатку шахраї телефонували їй, намагаючись залучити до каламутної схеми, а потім почали надсилати повідомлення з текстом, що нібито вона виграла гроші.
У СМС вказано посилання, за яким категорично не можна переходити, якщо не хочете залишитися без своїх грошей.
"Шахраї лізуть всюди. Ось прийшли СМС. До цього телефонували, заблокувала. Звичайно, всі відомості у них, на замовлення. Знають ім'я, номер телефону", - попередила Світлана.
Ось як виглядають такі повідомлення на телефоні.
Шахраї в Україні вигадали нову схему обману (Скріншот з Facebook)
Власникам банківських карток слід дотримуватися таких порад:
Як ми раніше писали, українців попередили про нову схему шахраїв.
Також ми писали, що правоохоронці викрили шахраїв у Києві, які викрадали гроші під час "обміну валют" .