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"Лезут везде": в Украине мошенники придумали новую аферу с СМС-сообщениями

Мошенники в Украине придумали новую схему" развода" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Мошенники в Украине постоянно придумывают новые схемы обмана доверчивых граждан, и пытаются выманить из них деньги.

Так, Светлана Ноговицина сообщила на Facebook о новом варианте "развода" аферистов.

В чем состоит схема обмана

Женщина сообщила, что изначально мошенники звонили ей по телефону, пытаясь вовлечь в мутную схему, а потом начали присылать сообщения с текстом, что якобы она выиграла деньги.

В СМС указана ссылка, по которой категорически нельзя переходить, если не хотите остаться без своих денег.

"Мошенники лезут повсюду. Вот пришли СМС. До этого звонили по телефону, заблокировала. Конечно, все сведения у них, по заказу. Знают имя, номер телефона", - предупредила Светлана.

Вот как выглядят такие сообщения на телефон.

Мошенники в Украине придумали новую схему обмана (Скриншот с Facebook)

Как защититься от мошенников

Владельцам банковских карт следует следовать таким советам:

  • не предоставлять/не разглашать третьим лицам реквизиты карты, cvv-код, ПИН-карты, ОТР-пароли, пароли к интернет- или мобильному банкингу и др.
  • по любым вопросам относительно заблокированной карточки или счета обращаться самостоятельно (перезванивать) в контактный центр банка;
  • совершать операции только на проверенных и официальных сайтах, не переходить по ссылкам, отправленным продавцами.

Как мы ранее писали, украинцев предупредили о новой схеме мошенников.

Также мы писали, что правоохранители разоблачили мошенников в Киеве, которые похищали деньги во время "обмена валют".

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