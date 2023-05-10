"Лезут везде": в Украине мошенники придумали новую аферу с СМС-сообщениями

Мошенники в Украине постоянно придумывают новые схемы обмана доверчивых граждан, и пытаются выманить из них деньги.
Так, Светлана Ноговицина сообщила на Facebook о новом варианте "развода" аферистов.
Женщина сообщила, что изначально мошенники звонили ей по телефону, пытаясь вовлечь в мутную схему, а потом начали присылать сообщения с текстом, что якобы она выиграла деньги.
В СМС указана ссылка, по которой категорически нельзя переходить, если не хотите остаться без своих денег.
"Мошенники лезут повсюду. Вот пришли СМС. До этого звонили по телефону, заблокировала. Конечно, все сведения у них, по заказу. Знают имя, номер телефона", - предупредила Светлана.
Вот как выглядят такие сообщения на телефон.
Мошенники в Украине придумали новую схему обмана (Скриншот с Facebook)
Владельцам банковских карт следует следовать таким советам:
Как мы ранее писали, украинцев предупредили о новой схеме мошенников.
Также мы писали, что правоохранители разоблачили мошенников в Киеве, которые похищали деньги во время "обмена валют".