"Лезут везде": в Украине мошенники придумали новую аферу с СМС-сообщениями

В чем состоит схема обмана

Женщина сообщила, что изначально мошенники звонили ей по телефону, пытаясь вовлечь в мутную схему, а потом начали присылать сообщения с текстом, что якобы она выиграла деньги.

В СМС указана ссылка, по которой категорически нельзя переходить, если не хотите остаться без своих денег.

"Мошенники лезут повсюду. Вот пришли СМС. До этого звонили по телефону, заблокировала. Конечно, все сведения у них, по заказу. Знают имя, номер телефона", - предупредила Светлана.

Вот как выглядят такие сообщения на телефон.

Мошенники в Украине придумали новую схему обмана (Скриншот с Facebook)

Как защититься от мошенников

Владельцам банковских карт следует следовать таким советам: