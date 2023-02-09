ua ru
Чт, 09 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лію Ахеджакову звільнили з театру через підтримку України. Її спектаклі вже замінили

Новость на русском →
Четвер 09 лютого 2023 09:55
Лію Ахеджакову звільнили з театру через підтримку України. Її спектаклі вже замінили Лія Ахеджакова (фото: росЗМІ)
Автор: Юлія Гаюк

Відома 84-річна російська акторка родом з Дніпра Лія Ахеджакова втратила роботу в театрі через підтримку України. Спектаклі з її участю вже замінили іншими виступами.

Про це повідомляють росЗМІ.

Звільнення Ахеджакової

Відома акторка ніколи не приховувала своєї позиції щодо дій російської влади в Україні. Вона також неодноразово переказувала чималі суми коштів на допомогу українським військовим.

Проте непокора режиму не оминула Лію Ахеджакову, тож її звільнили з театру через погляди на політичну ситуацію. У коментарі росЗМІ вона сказала, що знає, хто це зробив, але вдіяти нічого не може.

Лію Ахеджакову звільнили з театру через підтримку України. Її спектаклі вже замінили

Лія Ахеджакова (фото: росЗМІ)

"Наказ є, вже замінені ці спектаклі. Мене попередив директор, що мене більше в репертуарі не буде на вимогу якихось розгніваних людей, які пишуть йому листи, і департамент культури підтвердив, щоб мене прибрали з репертуару театру. Сиджу та плачу. Я все розумію, знаю, хто це пише, хто це організовує, але зробити нічого не можна", - розповідає акторка.

Знаменитість звернулася до члена Ради з прав людини при президенті РФ, щоб вияснити, хто саме вирішив прибрати її. Артистка переконана, що тепер перед нею всі кар'єрні двері зачинено.

Лію Ахеджакову звільнили з театру через підтримку України. Її спектаклі вже замінили

Лія Ахеджакова (фото: росЗМІ)

"Кому я потрібна? Я все життя була акторкою цього театру. Та й пропозиції вже не підуть, це ж департамент культури Москви... ", - бідкається Ахеджакова.

Проти її звільнення виступив інший актор Олександр Молочніков, який розділяє погляди жінки.

"Чорт із нами, молодими, прорвемося! Тільки за те, що ви вкрали останні роки сцени та кіно у великих стариганів, будете горіти в пеклі. Власне, ви вже в ньому", - висловився він.

Раніше ми розповідали, що зірка серіалу "Кухня" залишився без роботи через антивоєнні висловлювання.

Читайте також, яку нісенітницю розповідав актор Оскар Кучера про Україну в інтерв'ю Дудю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лія Ахеджакова поддержка Украины