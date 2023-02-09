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Лию Ахеджакову уволили из театра из-за поддержки Украины. Ее спектакли уже заменили

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Четверг 09 февраля 2023 09:55
Лию Ахеджакову уволили из театра из-за поддержки Украины. Ее спектакли уже заменили Лия Ахеджакова (фото: росСМИ)
Автор: Юлия Гаюк

Известная 84-летняя российская актриса родом из Днепра Лия Ахеджакова потеряла работу в театре из-за поддержки Украины. Спектакли с ее участием уже заменили другими выступлениями.

Об этом сообщают росСМИ.

Увольнение Ахеджаковой

Известная актриса никогда не скрывала своей позиции по поводу действий российских властей в Украине. Она также неоднократно перечисляла немалые суммы средств на помощь украинским военным.

Однако неповиновение режиму не прошло бесследно для Лии Ахеджаковой, поэтому ее уволили из театра из-за взглядов на политическую ситуацию. В комментарии РосСМИ она сказала, что знает, кто это сделал, но сделать ничего не может.

Лию Ахеджакову уволили из театра из-за поддержки Украины. Ее спектакли уже заменили

Лия Ахеджакова (фото: росСМИ)

"Приказ есть, уже заменены эти спектакли. Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию каких-то разгневанных людей, пишущих ему письма, и департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организует, но сделать ничего нельзя", - рассказывает актриса.

Знаменитость обратилась к члену Совета по правам человека при президенте РФ, чтобы выяснить, кто именно решил убрать ее. Артистка убеждена, что теперь перед ней все карьерные двери закрыты.

Лию Ахеджакову уволили из театра из-за поддержки Украины. Ее спектакли уже заменили

Лия Ахеджакова (фото: росСМИ)

"Кому я нужна? Я всю жизнь была актрисой этого театра. Да и предложения уже не пойдут, это же департамент культуры Москвы..." - жалуется Ахеджакова.

Против ее увольнения выступил другой актер Александр Молочников, разделяющий взгляды женщины.

"Фиг с нами, молодыми, прорвемся! Только за то, что вы украли последние годы сцены и кино у великих стариков, будете гореть в аду. Собственно, вы уже в нем", - высказался он.

Ранее мы рассказывали, что звезда сериала "Кухня" остался без работы из-за антивоенных высказываний.

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Лия Ахеджакова поддержка Украины