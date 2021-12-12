Ливни со снегом и порывистый ветер: какие области Украины накроет непогодой

Также украинцев предупредили о туманах на большей части территории страны и "противной серой облачности" - подобная картина сохранится вплоть до зимнего солнцестояния 21 декабря.

Что касается осадков, то они сосредоточатся преимущественно на западе Украины, но также прогнозируются и в некоторых центральных областях.

Так, в западных регионах будет мокрый снег, причем довольно сильный, на Прикарпатье из-за такого "мокрого снегопада" уровень осадков местами превысит 30 мм.

Дожди пройдут в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Черкасской и Житомирской областях. На остальной территории - без существенных осадков.

Также ожидается гололедица из-за осадков, удержится порывистый ветер.

Температура воздуха 12 декабря:

в ночное время в западных и восточных регионах столбики термометров опустятся максимум до -5 градусов, при этом в южных областях и в Крыму ожидается +4... +7 градусов, а в среднем по стране в темное время суток будет около +1... +6 градусов;

днем в западных и восточных областях будет около 0... +3 градусов, на остальной территории страны столбики термометров покажут +4... +9 градусов, а в Одесской области и в Крыму прогнозируется вплоть до +13 градусов.

В Киеве термометры покажут около +6... +8 градусов днем и +3... +5 градусов ночью. Осадки маловероятны. Похолодание в столице ожидается с понедельника.

Карта погоды в Украине 12 декабря (фото: meteo.gov.ua)