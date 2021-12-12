Ливни со снегом и порывистый ветер: какие области Украины накроет непогодой

Погода в Украине в воскресенье, 12 декабря, будет со значительными осадками в виде мокрого снега и сильных дождей в некоторых регионах, при этом температура воздуха в целом ожидается сравнительно комфортная.
Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра и Наталки Диденко на странице в Facebook.
Также украинцев предупредили о туманах на большей части территории страны и "противной серой облачности" - подобная картина сохранится вплоть до зимнего солнцестояния 21 декабря.
Что касается осадков, то они сосредоточатся преимущественно на западе Украины, но также прогнозируются и в некоторых центральных областях.
Так, в западных регионах будет мокрый снег, причем довольно сильный, на Прикарпатье из-за такого "мокрого снегопада" уровень осадков местами превысит 30 мм.
Дожди пройдут в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Черкасской и Житомирской областях. На остальной территории - без существенных осадков.
Также ожидается гололедица из-за осадков, удержится порывистый ветер.
Карта погоды в Украине 12 декабря (фото: meteo.gov.ua)
Напомним, ранее синоптик дала прогноз погоды на Новый год в Украине.
Также мы писали о том, что синоптики предупредили об ухудшении погоды на следующей неделе.