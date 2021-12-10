В Украине ухудшится погода со следующей недели, - синоптики

Со следующей недели в Украине ухудшится погода, но не во всех областях. На выходных ожидаются дожди и туман.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на УкрГидрометцентр .

На выходные в Украине, кроме восточной части, ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, на западе страны - мокрого снега, 12 декабря на Прикарпатье значительный, в Карпатах сильный снег. Ближайшей ночью в западных областях туман, на дорогах гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, завтра в Украине, кроме запада, местами порывы 15-20 м/сек.

Температура ночью и днем в западных областях от -2 мороза до +4 тепла (в Карпатах -1-5 мороза), на остальной территории +2+9 тепла, на юге страны днем до +12 тепла.