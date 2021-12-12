Зливи зі снігом та поривчастий вітер: які області України накриє негодою

Погода в Україні в неділю, 12 грудня, буде зі значними опадами у вигляді мокрого снігу і сильних дощів у деяких регіонах, при цьому температура повітря в цілому очікується порівняно комфортною.
Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру і Наталки Діденко на сторінці в Facebook.
Також українців попередили про тумани на більшій частині території країни та "противну сіру хмарність" - подібна картина збережеться аж до зимового сонцестояння 21 грудня.
Що стосується опадів, то вони зосередяться переважно на заході України, але також прогнозуються і в деяких центральних областях.
Так, у західних регіонах буде мокрий сніг, причому досить сильний, на Прикарпатті через такий "мокрий снігопад" рівень опадів місцями перевищить 30 мм.
Дощі пройдуть в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Вінницькій, Черкаській та Житомирській областях. На решті території - без істотних опадів.
Також очікується ожеледиця через опади, втримається поривчастий вітер.
Карта погоди в Україні 12 грудня (фото: meteo.gov.ua)
Нагадаємо, раніше синоптик дала прогноз погоди на Новий Рік в Україні.
Також ми писали про те, що синоптики попередили про погіршення погоди наступного тижня.