Без снега, но с лютым морозом: синоптик дала прогноз на Новый год

Погода в Украине на Новый год может оказаться достаточно суровой. Температура воздуха опустится до -15 градусов, а снега при этом не будет.

Ударит мороз

Но до морозов нас еще ждут недели дождя и мокрого снега. Температура воздуха до праздника будет достаточно теплой. Именно эти факторы и обусловят отсутствие снега в новогоднюю ночь.

"Температурный режим будет очень положительный, высокий до Нового года. И все осадки, которые будут проходить, будут в виде дождя и мокрого снега. И получается, что снежный покров не успеет лечь. Но первые дни января будут с большим похолоданием", - сообщила Мартазинова.

Снега не будет

С тем, что снега на Новый год можно не ждать согласна и коллега Мартазиновой - Вера Балабух.

В комментарии Фактам ICTV она отметила, что сейчас все больше заметна тенденция к повышению температуры зимой.

"Мы видим, что на значительной территории Украины зима из категории умеренно суровой переходит в категорию мало суровой. Это происходит даже на Востоке, где зимы наиболее суровые обычно", - сообщила она.

О точном прогнозе на Новый год, по словам синоптика, мы можем говорить за три дня до праздника, не раннее.