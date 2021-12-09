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Без снега, но с лютым морозом: синоптик дала прогноз на Новый год

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Четверг 09 декабря 2021 08:43
Без снега, но с лютым морозом: синоптик дала прогноз на Новый год Фото: Какой будет погода на Новый год (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Украине на Новый год может оказаться достаточно суровой. Температура воздуха опустится до -15 градусов, а снега при этом не будет.

Такой прогноз на праздник дала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова , пишет Укринформ.

Ударит мороз

Но до морозов нас еще ждут недели дождя и мокрого снега. Температура воздуха до праздника будет достаточно теплой. Именно эти факторы и обусловят отсутствие снега в новогоднюю ночь.

"Температурный режим будет очень положительный, высокий до Нового года. И все осадки, которые будут проходить, будут в виде дождя и мокрого снега. И получается, что снежный покров не успеет лечь. Но первые дни января будут с большим похолоданием", - сообщила Мартазинова.

Снега не будет

С тем, что снега на Новый год можно не ждать согласна и коллега Мартазиновой - Вера Балабух.

В комментарии Фактам ICTV она отметила, что сейчас все больше заметна тенденция к повышению температуры зимой.

"Мы видим, что на значительной территории Украины зима из категории умеренно суровой переходит в категорию мало суровой. Это происходит даже на Востоке, где зимы наиболее суровые обычно", - сообщила она.

О точном прогнозе на Новый год, по словам синоптика, мы можем говорить за три дня до праздника, не раннее.

Как мы ранее писали, синоптики сообщили о потеплении, которое идет в Украину.

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