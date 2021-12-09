Без снега, но с лютым морозом: синоптик дала прогноз на Новый год
Погода в Украине на Новый год может оказаться достаточно суровой. Температура воздуха опустится до -15 градусов, а снега при этом не будет.
Такой прогноз на праздник дала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова , пишет Укринформ.
Ударит мороз
Но до морозов нас еще ждут недели дождя и мокрого снега. Температура воздуха до праздника будет достаточно теплой. Именно эти факторы и обусловят отсутствие снега в новогоднюю ночь.
"Температурный режим будет очень положительный, высокий до Нового года. И все осадки, которые будут проходить, будут в виде дождя и мокрого снега. И получается, что снежный покров не успеет лечь. Но первые дни января будут с большим похолоданием", - сообщила Мартазинова.
Снега не будет
С тем, что снега на Новый год можно не ждать согласна и коллега Мартазиновой - Вера Балабух.
В комментарии Фактам ICTV она отметила, что сейчас все больше заметна тенденция к повышению температуры зимой.
"Мы видим, что на значительной территории Украины зима из категории умеренно суровой переходит в категорию мало суровой. Это происходит даже на Востоке, где зимы наиболее суровые обычно", - сообщила она.
О точном прогнозе на Новый год, по словам синоптика, мы можем говорить за три дня до праздника, не раннее.
Как мы ранее писали, синоптики сообщили о потеплении, которое идет в Украину.