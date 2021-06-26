Ливни и шквалы с градом в Украине потеснят жару: где будет заливать

Больше всего будет заливать западные и центральные области, где, как ожидается, из-за ливней выпадет около 24 мм осадков.

Порывы ветра прогнозируются до 14 метров в секунду. При этом вероятны шквалы.

Также синоптики предупреждают об усилении дождей и вероятности града во многих областях.

Столбики термометров в северных и центральных регионах в дневное время покажут около +25... +30 градусов.

На западе Украины температура воздуха ожидается около +23... +27 градусов.

В восточны областях термометры все еще будут констатировать жару: будет около +29... +33 градусов.

В южных областях в дневное время столбики термометров будут варьироваться между +27 и +30 градусов.