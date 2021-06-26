Зливи і шквали з градом в Україні потіснять спеку: де заливатиме

Найбільше заливатиме західні та центральні області, де, як очікується, через зливи випаде близько 24 мм опадів.

Пориви вітру прогнозуються до 14 метрів на секунду. При цьому ймовірні шквали.

Також синоптики попереджають про посилення дощів і ймовірності граду в багатьох областях.

Стовпчики термометрів в північних і центральних регіонах в денний час покажуть близько +25... +30 градусів.

На заході України температура повітря очікується близько +23... +27 градусів.

У східних областях термометри все ще будуть констатувати спеку: буде близько +29... +33 градусів.

У південних областях в денний час стовпчики термометрів варіюватимуться між +27 та +30 градусів.