Ливни и шквалы с градом в Украине потеснят жару: где будет заливать
Погода в Украине в воскресенье, 27 июня, преподнесет обильные осадки в виде грозовых дождей почти на всей территории страны, при этом жара пойдет на спад - температура воздуха опустится почти везде, кроме восточных регионов.
Об этом говорится в прогнозе синоптиков на сайте Gismeteo.
Больше всего будет заливать западные и центральные области, где, как ожидается, из-за ливней выпадет около 24 мм осадков.
Порывы ветра прогнозируются до 14 метров в секунду. При этом вероятны шквалы.
Также синоптики предупреждают об усилении дождей и вероятности града во многих областях.
Столбики термометров в северных и центральных регионах в дневное время покажут около +25... +30 градусов.
На западе Украины температура воздуха ожидается около +23... +27 градусов.
В восточны областях термометры все еще будут констатировать жару: будет около +29... +33 градусов.
В южных областях в дневное время столбики термометров будут варьироваться между +27 и +30 градусов.
Напомним, что на эти выходные было объявлено штормовое предупреждение в северных, центральных и южных областях Украины.
Как сообщалось, 26 июня под Киевом выпал необычный град размером с пельмени, а после этого пошли сильные ливни. Такие градины сняли на видео, и показали в сети.