Зливи і шквали з градом в Україні потіснять спеку: де заливатиме

Погода в Україні в неділю, 27 червня, піднесе рясні опади у вигляді грозових дощів майже на всій території країни, при цьому спека піде на спад - температура повітря опуститься майже скрізь, крім східних регіонів.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків на сайті Gismeteo .

Найбільше заливатиме західні та центральні області, де, як очікується, через зливи випаде близько 24 мм опадів.

Пориви вітру прогнозуються до 14 метрів на секунду. При цьому ймовірні шквали.

Також синоптики попереджають про посилення дощів і ймовірності граду в багатьох областях.

Стовпчики термометрів в північних і центральних регіонах в денний час покажуть близько +25... +30 градусів.

На заході України температура повітря очікується близько +23... +27 градусів.

У східних областях термометри все ще будуть констатувати спеку: буде близько +29... +33 градусів.

У південних областях в денний час стовпчики термометрів варіюватимуться між +27 та +30 градусів.