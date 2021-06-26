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Зливи і шквали з градом в Україні потіснять спеку: де заливатиме

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Субота 26 червня 2021 21:25
Зливи і шквали з градом в Україні потіснять спеку: де заливатиме Фото: погода в Україні буде дощова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в неділю, 27 червня, піднесе рясні опади у вигляді грозових дощів майже на всій території країни, при цьому спека піде на спад - температура повітря опуститься майже скрізь, крім східних регіонів.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків на сайті Gismeteo.

Найбільше заливатиме західні та центральні області, де, як очікується, через зливи випаде близько 24 мм опадів.

Пориви вітру прогнозуються до 14 метрів на секунду. При цьому ймовірні шквали.

Також синоптики попереджають про посилення дощів і ймовірності граду в багатьох областях.

Стовпчики термометрів в північних і центральних регіонах в денний час покажуть близько +25... +30 градусів.

На заході України температура повітря очікується близько +23... +27 градусів.

У східних областях термометри все ще будуть констатувати спеку: буде близько +29... +33 градусів.

У південних областях в денний час стовпчики термометрів варіюватимуться між +27 та +30 градусів.

Нагадаємо, що на ці вихідні було оголошено штормове попередження у північних, центральних і південних областях України.

Як повідомлялося, 26 червня під Києвом випав незвичайний град розміром з пельмені, а після цього пішли сильні зливи. Такі градини зняли на відео, і показали в мережі.

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