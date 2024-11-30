На лівій чи на правій? Як носити браслет, аби притягнути в життя щастя та багатство

На яку руку надягати браслет

Згідно з прикметами, жінка, яка хоче знайти кохання та успіх в усіх сферах свого життя, нібито має носити браслет виключно на правій руці. Завдяки цьому, як вважають езотерики, позитивна енергія буде "притягуватися", ніби магнітом.

До того ж вважається, що прикраси на правій руці можуть наділяти людину потужною силою та багатством. Це стосується і браслетів, особливо якщо вони - з дорогоцінних металів або оздоблені "камінчиками", такими як діаманти, аметисти, гранати та агати.

На тлі цього може виникнути питання: чи можна жінці носити браслет на лівій руці? І якщо ви вірите в забобони, то лякатися все одно не варто. Вважається, що прикраси на лівій руці не "притягують", а "віддають". Тобто завдяки браслету на лівій руці ви можете позбавитися від негативу й відпустити все, що заважає вам рухатися вперед.

На якій руці носять браслет (ілюстрація: freepik.com)

Які браслети приносять удачу

Прикрас на руки дійсно чимало. Ви можете обрати золотий, срібний, дерев'яний та навіть плетений браслет - червона нитка на руку також вважається потужним амулетом, який нібито може принести щастя й захистити від "лихого ока".

Існують загальні "характеристики" прикрас на руку:

золотий браслет - приносить силу та притягує енергію Сонця, символізує успіх, багатство та щастя в стосунках

срібний браслет - захищає від негативу, притягує енергію Місяця, допомагає зберігати думки чистими

дерев'яний браслет - допомагає віднайти гармонію, рятує від нестабільності

браслет червона нитка - приносить щастя в стосунках, захищає від заздрісників та ворогів, допомагає здійснити мрії.

Втім, варто не забувати, що прикмети та забобони не здатні "програмувати" людину на ті чи інші події. Тому якщо вам хочеться носити браслети чи інші прикраси на правій чи лівій руці - робіть так, як вам зручно.