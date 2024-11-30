На левой или на правой? Как носить браслет, чтобы привлечь в жизнь счастье и богатство

На какую руку надевать браслет

Согласно приметам, женщина, которая хочет найти любовь и успех во всех сферах своей жизни, якобы должна носить браслет исключительно на правой руке. Благодаря этому, как считают эзотерики, положительная энергия будет "притягиваться", будто магнитом.

К тому же считается, что украшения на правой руке могут наделять человека мощной силой и богатством. Это касается и браслетов, особенно если они - из драгоценных металлов или украшенные "камешками", такими как бриллианты, аметисты, гранаты и агаты.

На фоне этого может возникнуть вопрос: можно ли женщине носить браслет на левой руке? И если вы верите в предрассудки, то пугаться все равно не стоит. Считается, что украшения на левой руке не "притягивают", а "отдают". То есть, благодаря браслету на левой руке вы можете избавиться от негатива и отпустить все, что мешает вам двигаться вперед.

На какой руке носят браслет (иллюстрация: freepik.com)

Какие браслеты приносят удачу

Украшений на руки действительно немало. Вы можете выбрать золотой, серебряный, деревянный и даже плетеный браслет - красная нить на руку также считается мощным амулетом, который якобы может принести счастье и защитить от "злого глаза".

Существуют общие "характеристики" украшений на руку:

золотой браслет - приносит силу и притягивает энергию Солнца, символизирует успех, богатство и счастье в отношениях

серебряный браслет - защищает от негатива, притягивает энергию Луны, помогает сохранять мысли чистыми

деревянный браслет - помогает обрести гармонию, спасает от нестабильности

браслет красная нить - приносит счастье в отношениях, защищает от завистников и врагов, помогает осуществить мечты.

Впрочем, стоит не забывать, что приметы и предрассудки не способны "программировать" человека на те или иные события. Поэтому если вам хочется носить браслеты или другие украшения на правой или левой руке - поступайте так, как вам удобно.