Ливень превратил улицы Киева в бурные реки: впечатляющие видео

Сильный ливень в Киеве, который начался еще ночью 11 ноября, превратил некоторые улицы в настоящие бурные потоки. Ливневки не справляются с ноябрьским дождем, и автомобили почти вплавь преодолевают путь по дорогам Киева.

В сети появились видео потопа в Киеве. Так, на записи, опубликованной пабликом Киев Оперативный, показаны улицы Владимира Брожко (метро Демиевская) и Академика Туполева (Нивки).

В Киеве ливень превратил улицы в реки (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Подобная ситуация сложилась и в лругих рацонах столицы. Не выдержала и крыша в общественном транспорте - в трамвае на голову пасажирам льется вода.

В Киеве ливень превратил улицы в реки (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

В комментариях пользователи пишут, что от непогоды также страдает инфраструктура в Оболонском районе - затоплена улица Богатырская.

Ливень на Богатырской (скрин видео: facebook.com)