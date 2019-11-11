Злива перетворила вулиці Києва у бурхливі річки: вражаючі відео

Сильна злива в Києві, яка почалася ще вночі 11 листопада, перетворила деякі вулиці в справжні бурхливі потоки. Дощова каналізація не справляється з листопадовим дощем, і автомобілі майже вплав долають шлях по дорогах Києва.

У мережі з'явились відео потопу в Києві. Так, на записі, опублікованій пабликом Київ Оперативний, показані вулиці Володимира Брожко (метро Деміївська) та Академіка Туполєва (Нивки).

У Києві злива перетворила вулиці на ріки (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Подібна ситуація склалася і в інших рацонах столиці. Не витримав і дах у громадському транспорті - у трамваї на голову пасажирам ллється вода.

У Києві злива перетворила вулиці на ріки (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

У коментарях користувачі пишуть, що від негоди також страждає інфраструктура в Оболонському районі - затоплена вулиця Богатирська.

Злива на Богатирській (скрін відео: facebook.com)