Ливень в Ивано-Франковске: из затопленного авто пришлось спасать людей

Вчера, 26 сентября, на Ивано-Франковск обрушился мощный ливень, который затопил не только улицы, но и автодороги и подвальные помещения. Спасатели также оказали помощь 2 местным жителям, которые застряли в затопленном автомобиле Toyota.

Инцидент произошел вечером около 20:30 на улице Надречная. В этот вечер спасатели отбуксировали 7 транспортных средств, в которых находилось 10 человек. Об этом сообщает ГСЧС Ивано-Франковской области.

Ливень в Ивано-Франковске (фото: if.dsns.gov.ua)

Спасатели также откачали 120 м куб. воды из подвалов домов Ивано-Франковска. С проезжих частей автомобильных дорог было убрано 4 поваленных ветром дерева.

Ливень в Ивано-Франковске (фото: if.dsns.gov.ua)

Всего от управления ГСЧС Ивано-Франковской области было задействовано 62 человека личного состава и 16 единиц техники.

Ливень в Ивано-Франковске (фото: if.dsns.gov.ua)

В соцсетях местные жители также выкладывали фото после непогоды. На снимках видно, что ливневки не справляются с избытком воды. Происходит перетекание в обычную канализацию, которая тоже не справляется с такими большими объемами и все это вырывается наружу.

Ливень в Ивано-Франковске (фото из соцсетей)

Улицы так сильно были затоплены, что на одном видео видно, как люди плывут на резиновой лодке.

Напомним, что непогода была не только в Ивано-Франковске, но и в других городах Украины. В Луцке, например, шквальный ветер валил деревья, некоторые из которых падали на машины.

Ранее Киев накрыла мощная буря, и город залило ливнями.