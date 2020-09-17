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Киев накрыла мощная буря и залило ливнями: фото и видео грозовой стихии

Киев, Четверг 17 сентября 2020 17:38
Киев накрыла мощная буря и залило ливнями: фото и видео грозовой стихии
Киев накрыла буря с грозой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Киев накрыла непогода и залило дождями

В Киеве серьезно ухудшилась погода и столицу заливает сильными дождями. Синоптики 17 сентября объявили первый уровень опасности - "желтый".

Ливни хлынули в разных районах Киева: на Лесной массиве, на Воскресенку и Радужном, на Позняках на левом берегу и на Голосеевке на правом. Фото и видео стихии жители столицы публикуют в сети.

На снимках видно, как небо заволокло тучами и словно "пеленой". Перед ливнем задул мощный ветер с порывами. Температура воздуха довольно быстро стала спускаться.

Киев накрыла мощная буря и залило ливнями: фото и видео грозовой стихииКиев накрыла мощная буря и залило ливнями: фото и видео грозовой стихии

Буря с грозой в Киеве 17 сентября (фото: соцсети)

Несмотря на резкие порывы ветра и сильный дождь, осадки продлились недолго.

Сначала о буре с грозой сообщили жители из Бучи и Новых Петровцов под Киевом и показали кадры.

При этом хлынувший дождь был очень сильным, но непродолжительным.

Видео: Ливень и буря в Буче под Киевом 17 сентября

Киев накрыла мощная буря и залило ливнями: фото и видео грозовой стихии

Киев накрыла мощная буря и залило ливнями: фото и видео грозовой стихии

В Киев буря пришла со стороны Бучи (фото: соцсети)

Также стало известно, что в Новых Петровцах в результате сильных порывов ветра на автодорогу упало дерево.

Как сообщили в Facebook-странице "Киев Оперативный", оно повредило автомобиль. Информация о пострадавших уточняется.

У Нових Петрівцях внаслідок сильних поривів вітру на автодорогу впало дерево. На жаль, пошкодило автівку. Інформація про потерпілих уточнюється.

Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 17 вересня 2020 р.

Видео: Под Киевом из-за непогоды дерево рухнуло на автомобиль

Отметим, что синоптики также предупредили киевлян о штормовом ветре 18 сентября. Усиление скорости ветра ожидается до 15-24 м/с. Кроме того, украинцам сообщили о резком похолодании в пятницу. Ожидается, что в большинстве северных областей пройдут дожди.

Ранее сообщалось, что синоптики предупреждали о заморозках и сильных порывах ветра.

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