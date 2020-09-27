Злива в Івано-Франківську: з затопленого авто довелося рятувати людей

Вчора, 26 вересня, в Івано-Франківську пройшла потужна злива, яка затопила не лише вулиці, а й автошляхи та підвальні приміщення. Рятувальники також надали допомогу 2 місцевим жителям, які застрягли в затопленому автомобілі Toyota.

Інцидент стався ввечері близько 20:30 на вулиці Надрічна. У цей вечір рятувальники відбуксирували 7 транспортних засобів, в яких знаходилося 10 осіб. Про це повідомляє ДСНС Івано-Франківської області.

Злива в Івано-Франківську (фото: if.dsns.gov.ua)

Рятувальники також відкачали 120 м куб. води з підвалів будинків Івано-Франківська. З проїжджих частин автомобільних доріг було прибрано 4 повалені вітром дерева.

Злива в Івано-Франківську (фото: if.dsns.gov.ua)

Все від управління ДСНС Івано-Франківської області було задіяно 62 людини особового складу та 16 одиниць техніки.

Злива в Івано-Франківську (фото: if.dsns.gov.ua)

В соцмережах місцеві жителі також викладали фото після негоди. На знімках видно, що дощової каналізації не справляються з надлишком води. Відбувається перетікання у звичайну каналізацію, яка теж не справляється з такими великими обсягами і все це виривається назовні.

Злива в Івано-Франківську (фото з соцмереж)

Вулиці так сильно були затоплені, що на одному відео видно, як люди пливуть на гумовому човні.

Нагадаємо, що негода була не тільки в Івано-Франківську, але й в інших містах України. У Луцьку, наприклад, шквальний вітер валив дерева, деякі з яких падали на машини.

Раніше Київ накрила потужна буря, і місто залило зливами.