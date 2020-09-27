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Ливень в Ивано-Франковске: из затопленного авто пришлось спасать людей

Ивано-Франковск, Воскресенье 27 сентября 2020 20:29
Ливень в Ивано-Франковске: из затопленного авто пришлось спасать людей
Ливень в Ивано-Франковске (фото: if.dsns.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Ивано-Франковск затопило после ливня

Вчера, 26 сентября, на Ивано-Франковск обрушился мощный ливень, который затопил не только улицы, но и автодороги и подвальные помещения. Спасатели также оказали помощь 2 местным жителям, которые застряли в затопленном автомобиле Toyota.

Инцидент произошел вечером около 20:30 на улице Надречная. В этот вечер спасатели отбуксировали 7 транспортных средств, в которых находилось 10 человек. Об этом сообщает ГСЧС Ивано-Франковской области.

Ливень в Ивано-Франковске: из затопленного авто пришлось спасать людей

Ливень в Ивано-Франковске (фото: if.dsns.gov.ua)

Спасатели также откачали 120 м куб. воды из подвалов домов Ивано-Франковска. С проезжих частей автомобильных дорог было убрано 4 поваленных ветром дерева.

Ливень в Ивано-Франковске: из затопленного авто пришлось спасать людей

Ливень в Ивано-Франковске (фото: if.dsns.gov.ua)

Всего от управления ГСЧС Ивано-Франковской области было задействовано 62 человека личного состава и 16 единиц техники.

Ливень в Ивано-Франковске: из затопленного авто пришлось спасать людейЛивень в Ивано-Франковске: из затопленного авто пришлось спасать людей

Ливень в Ивано-Франковске (фото: if.dsns.gov.ua)

В соцсетях местные жители также выкладывали фото после непогоды. На снимках видно, что ливневки не справляются с избытком воды. Происходит перетекание в обычную канализацию, которая тоже не справляется с такими большими объемами и все это вырывается наружу.

Ливень в Ивано-Франковске: из затопленного авто пришлось спасать людейЛивень в Ивано-Франковске: из затопленного авто пришлось спасать людей

Ливень в Ивано-Франковске (фото из соцсетей)

Улицы так сильно были затоплены, что на одном видео видно, как люди плывут на резиновой лодке.

27.09.20р. 00 год. 34 хв. вул. Грушевського Під час зливи, деякі мешканці Івано-Франківська перейшли на водний транспорт...

Опубліковано Rostyslav Malanach Неділя, 27 вересня 2020 р.

Напомним, что непогода была не только в Ивано-Франковске, но и в других городах Украины. В Луцке, например, шквальный ветер валил деревья, некоторые из которых падали на машины.

Ранее Киев накрыла мощная буря, и город залило ливнями.

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