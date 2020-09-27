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Злива в Івано-Франківську: з затопленого авто довелося рятувати людей

Івано-Франківськ, Неділя 27 вересня 2020 20:29
Злива в Івано-Франківську: з затопленого авто довелося рятувати людей
Злива в Івано-Франківську (фото: if.dsns.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Івано-Франківськ після зливи затопило

Вчора, 26 вересня, в Івано-Франківську пройшла потужна злива, яка затопила не лише вулиці, а й автошляхи та підвальні приміщення. Рятувальники також надали допомогу 2 місцевим жителям, які застрягли в затопленому автомобілі Toyota.

Інцидент стався ввечері близько 20:30 на вулиці Надрічна. У цей вечір рятувальники відбуксирували 7 транспортних засобів, в яких знаходилося 10 осіб. Про це повідомляє ДСНС Івано-Франківської області.

Злива в Івано-Франківську: з затопленого авто довелося рятувати людей

Злива в Івано-Франківську (фото: if.dsns.gov.ua)

Рятувальники також відкачали 120 м куб. води з підвалів будинків Івано-Франківська. З проїжджих частин автомобільних доріг було прибрано 4 повалені вітром дерева.

Злива в Івано-Франківську: з затопленого авто довелося рятувати людей

Злива в Івано-Франківську (фото: if.dsns.gov.ua)

Все від управління ДСНС Івано-Франківської області було задіяно 62 людини особового складу та 16 одиниць техніки.

Злива в Івано-Франківську: з затопленого авто довелося рятувати людейЗлива в Івано-Франківську: з затопленого авто довелося рятувати людей

Злива в Івано-Франківську (фото: if.dsns.gov.ua)

В соцмережах місцеві жителі також викладали фото після негоди. На знімках видно, що дощової каналізації не справляються з надлишком води. Відбувається перетікання у звичайну каналізацію, яка теж не справляється з такими великими обсягами і все це виривається назовні.

Злива в Івано-Франківську: з затопленого авто довелося рятувати людейЗлива в Івано-Франківську: з затопленого авто довелося рятувати людей

Злива в Івано-Франківську (фото з соцмереж)

Вулиці так сильно були затоплені, що на одному відео видно, як люди пливуть на гумовому човні.

27.09.20 р. 00 рік. 34 хв. вул. Грушевського Під час зливи, деякі мешканці Івано-Франківська перейшли на водний транспорт...

Опубліковано Rostyslav Malanach Неділя, 27 вересня 2020 р.

Нагадаємо, що негода була не тільки в Івано-Франківську, але й в інших містах України. У Луцьку, наприклад, шквальний вітер валив дерева, деякі з яких падали на машини.

Раніше Київ накрила потужна буря, і місто залило зливами.

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