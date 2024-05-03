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Литва побудує в Україні підземні школи з укриттями: де саме

Фото: В Україні збудують підземні школи (Ігор Терехов/Telegram)
Автор: Людмила Жукова

Литва збирається побудувати підземні школи-укриття в шести областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на слова керівника литовських програм Co-create Future of Ukraine Артураса Жарновскіса виданню "Укрінформ".

Де саме побудують підземні школи

Так, учбові заклади планують побудувати у Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській областях.

Будівництво підземних шкіл планують завершити до кінця 2024 року.

За словами Жарновскіса, у деяких областях України діти через повномасштабну війну не можуть ходити до шкіл, що є величезною проблемою.

"А якщо пригадати ще й попередні ковідні обмеження, то виходить, що це вже четвертий шкільний рік, коли діти не ходять до шкіл. Уявіть собі, є четвертокласники, які фізично взагалі не були у школі. Нормальній школі, а не онлайн",  - сказав він.

Він додав, що будівництво таких шкіл буде відбуватись "з нуля", де раніше укриттів не було. Також безпекові умови шкіл-бомбосховищ будуть передбачати й антирадіаційний захист.

"Наша мета, аби діти могли повернутися до освітнього процесу з безпосереднім спілкуванням одне з одним і з учителями. А в інших умовах такі приміщення-бомбосховища можна буде використовувати по-різному: для спортивних, культурних занять, будь-якого дозвілля в позанавчальний час",  - розповів Артурас Жарновскіс.

Де ще є підземні школи в Україні

Зазначимо, що підземні школи - це військова реальність України. Так, на момент 2 квітня у Харкові добудували школу, де зможуть навчатися 600 дітей.

 

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