В Запоріжжі з'явиться перша підземна школа: де саме

В Запоріжжі незабаром відкриють першу підземну школу, яка захистить дітей під час війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на заяву голови Запорізької обласної державної адміністрації Івана Федорова в Telegram.

Де побудують підземну школу

Так, у Кушугумській громаді Запорізької області буде відкрито першу підземну школу.

За словами Федорова, цей безпечний заклад зможе об'єднати школярів з декількох населених пунктів.

Регіон відвідав міністр освіти та науки України Оксен Лісовий. Посадовці провели перевірку роботи шкіл в офлайн режимі та оцінили процес навчання.

Голова Запорізької обласної державної адміністрації підкреслив, що вже 1400 учнів отримують освіту як у очній, так і у дистанційній формі.

Також Федоров підкреслив, що вперше за 4 роки дві гімназії Кушугумської громади відчинили двері для дітей. Очільник регіону запевнив, що вже до 1 вересня планується вивести на офлайн навчання 50 тисяч школярів.

"Сьогодні 50 тисяч дітей на території Запорізької області не охоплені можливістю навчатися офлайн. Наша мета зрозуміла, надати можливість 50 тисячам учням 1 вересня навчатись у безпечних умовах, але офлайн", - сказав він.

10 підземних шкіл планують побудувати у Запоріжжі та області найближчим часом, а у 10 наявних школах зробдять капітальний ремонт укриттів.

В Запоріжжі планують відкрити підземні школи (фото: Іван Федоров)

Зазначимо, що підземні школи - це військова реальність України. Так, на момент 2 квітня у Харкові добудували школу, де зможуть навчатися 600 дітей.

Підземна школа у Харкові (фото: suspilne.media)