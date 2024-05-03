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Литва построит в Украине подземные школы с укрытиями: где именно

Фото: В Украине построят подземные школы (Игорь Терехов/Telegram)
Автор: Людмила Жукова

Литва собирается построить подземные школы-укрытия в шести областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова руководителя литовских программ Co-create Future of Ukraine Артураса Жарновскиса изданию "Укринформ".

Где именно построят подземные школы

Так учебные заведения планируют построить в Николаевской, Одесской, Запорожской, Сумской, Черниговской областях.

Строительство подземных школ планируется завершить к концу 2024 года.

По словам Жарновскиса, в некоторых областях Украины дети из-за полномасштабной войны не могут ходить в школы, что является огромной проблемой.

"А если вспомнить еще и предыдущие наводнительные ограничения, то получается, что это уже четвертый школьный год, когда дети не ходят в школы. Представьте себе, есть четвертоклассники, физически вообще не находившиеся в школе. Нормальной школе, а не онлайн", - сказал он.

Он добавляет, что строительство таких школ будет происходить "с нуля", где раньше укрытий не было. Также условия безопасности школ-бомбоубежищ будут предусматривать и антирадиационную защиту.

"Наша цель, чтобы дети могли вернуться к образовательному процессу с непосредственным общением друг с другом и с учителями. А в других условиях такие помещения-бомбоубежища можно будет использовать по-разному: для спортивных, культурных занятий, любого досуга во внеучебное время" , – рассказал Артурас Жарновскис.

Где еще есть подземные школы в Украине

Отметим, что подземные школы – это военная реальность Украины. Так, к моменту 2 апреля в Харькове достроили школу, где смогут учиться 600 детей.

 

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