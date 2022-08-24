Лица героев: кто защищает Независимость Украины прямо сейчас

Валерий Залужный

С 2014 года Валерий Залужный был участником боевых действий на Донбассе. Офицеры, с которым служил нынешний Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, называют его "одним из самых открытых генералов, который понимает солдат".

Интересно, что именно благодаря Залужному украинские военные так ловко используют "Байрактары" и "Джавелины". Дело в том, что в 2021 году он командовал обучением ВСУ под Ровно, где и изучали использование новейшего вооружения.

В одном из интервью военный рассказал, что после рабочего дня любит отдохнуть головой в Instagram, просматривая видео с котиками.

Валерий Залужный (фото: facebook.com/CinCAFU)

"Ластівка" по имени Мария

Хрупкая боевая птичка служит в рядах ВСУ вместе с мужем как боевой медик. В своем Instagram девушка публикует фото с передовой, показывая реалии Донбасса, где сейчас находится.

Боевая птичка (фото: instagram.com/accidental_moon_genious)

В одном из сообщений Мария рассказывает историю семейной жизни на войне:

"Поесть утром мы не успели: обстрелы продолжались уже несколько часов, а вылезти взять консервы не удавалось. Поэтому, дождавшись небольшого "перерыва", муж пошел разогревать консервы. То был веганский суп с соевым мясом.

Минут 10 покоя, как вдруг мне прилетает в метрах 30 со стороны головы. Земля содрогнулась, брусвер посыпался на одежду и волосы, между кронами деревьев засвистели обломки, а в воздухе запахло порохом. И тут еще один прилет, ближе к месту, где находился Бейкер (позывной мужа - ред.)

Я прокричала позывной мужа, на сердце отлегло, когда на "Бейкер! Четыре Пять..." послышалось "Ноль!". В тот день кцпи подожгли нам посадку, а снаряд лег рядом с мужем в метрах 5-10. Благо, он успел заскочить в окоп, не поймав ни одного осколка, но получил легкую контузию. И принес самый вкусный суп в моей жизни. Помню, спросила, чего он не бросил все, не прибежал прятаться от обстрелов. А Бейкер посмотрел на меня ласково, отвечая: "Ну а как я мог его оставить? Ты же суп хотела".

Боевая птичка (фото: instagram.com/accidental_moon_genious)

Руслан "Рембо"

Мужчина служил добровольцем в Мариупольском гарнизоне, где и получил позывной за умелую стрелковое мастерство. Кроме того, побратимы "Рембо" отмечают, что военный никогда не бросал на поле боя тех, кто нуждается в помощи.

Руслан "Рембо" (фото: t.me/zhinky_zi_stali)

В одном из боев Руслан потерял часть ноги. Это произошло именно тогда, когда гарнизон уже не имел обезболивающих. Поэтому ампутировать поврежденную часть ноги пришлось"по живому". Как настоящий Рембо, боец спокойно наблюдал за процессом и даже просил делать фотографии.

Уже более месяца как Руслан вернулся из плена домой и впервые за 5 месяцев вернулся в бокс.

Евгения "Жанна д’Арк" Эмеральд

Евгения - снайпер в полку "Сафарі". Ее покойный папа всю жизнь был убежденным в неизбежности войны с Россией, маленькой Жене дарил форму и оружие.

Евгения Эмеральд в детстве (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)

В 2014 году в военкомате офицеру отказали, ведь ее дочери не исполнилось и двух лет. Однако в 2022-м Евгения не медлила ни секунды. 23 февраля она закупила еды и бензина столько, чтобы 30 человек могли прожить полгода. А за месяц до полномасштабной войны женщина приобрела ящик патронов для всех видов оружия.

В интервью журналу ELLE защитница говорит, что война сделала ее жестокой.

"Раньше люди на мне "ездили", я никогда не отказывала людям. Сейчас я другая. Я принимаю решение жестко и очень четко. Мои друзья говорят, что у меня даже взгляд изменился. Я стала намного серьезнее, начала контролировать свои эмоции и не поддаваться им", - рассказала Евгения.

Евгения Эмеральд (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)

Павел "Гітарист" Прижегодский

27-летний Павел родом из Закарпатья. Значительную часть жизни мужчина занимался волонтерством, но с началом полномасштабного вторжения решил взять в руки оружие. Сегодня он служит на Донетчине в составе 68 отдельной егерской бригады как аэроразведчик.

В том, что полномасштабная война будет Павел не сомневался, однако не представлял таких поворотов, как наступление на Киев. Однако так же мужчина не сомневается и в нашей победе.

Павел Прижегодский (фото: facebook.com/przhegodsky)

В интервью РБК-Украина военный сказал, что "2022-й - это год взросления нации через очень трудный путь".

"Даже когда перестанут стрелять, мы будем еще очень много лет продолжать эту войну, на культурном, информационном фронтах. Российская Федерация - это как двуглавая курица, которой отрубили те головы, а она бегает по двору, по инерции что-то делает, но рано или поздно упадет и никогда не будет жить. Мы уже победили, мы уже состоялись как государство, чего очень не хотела Россия", - говорит Павел.

Павел Прижегодский (фото: facebook.com/przhegodsky)

Маргарита "Афіна" Рівчаченко

До полномасштабной войны девушка была журналистом, но новыми рабочими инструментами стали жгуты и ножницы, ведь Маргарита стала парамедиком.

Маргарита Ривчаченко (фото: instagram.com/ritarivchachenko)

На 11 день полномасштабной войны военная написала сообщение о собственных изменениях за этот период.

"За 11 дней войны я похудела. Хоть и нормально ем, стараюсь есть сладкое и пить кофе. Я почти не улыбаюсь. Только истерически смеюсь. Я ношу много тяжелого, но не чувствую этого. Мои мышцы стали сильнее. По всему телу синяки. Но это самая маленькая моя проблема. Я научилась спать под сирены. И знаете - даже высыпаюсь. Я использую много матов. Так быстрее информация доходит. Все эти вещи влияют на внешний вид. Надеюсь, скоро закончится война и я стану такой как была", - рассказала девушка.

Сейчас Маргарита вернулась к своей довоенной стихии и работает в сфере связей вооруженных сил с общественностью в пресс-центре на Харьковщине.

Маргарита Рівчаченко (фото: instagram.com/ritarivchachenko)

Стоит добавить, что список героев и героинь Украины пополняется чуть ли не ежеминутно. Мы благодарны каждому и каждой за ваше мужество и отвагу.

С Днем Независимости, украинцы! Вместе победим!