Война за Независимость. Как украинская нация вынуждена строить сильное государство

Почему сильная Украина всегда пугала Россию и как, став нацией, украинцам еще предстоит построить государство – в редакционной колонке РБК-Украина к 31-й годовщине Независимости страны.

Война в Украине длится девятый год. И уже ровно шесть месяцев, как боевые действия обрели масштаб, сопоставимый разве что со сражениями мировых войн. В реальности мы противостоим России гораздо дольше.

Столетиями россияне старались уничтожить нашу государственность и переписать историю, ведь только с порабощенной Украиной могли существовать их имперские проекты в разных формах. Казалось, что после ликвидации последнего из них – СССР – украинцы наконец-то могут спокойно заняться построением собственного государства.

На деле же Россия, утопая в собственных проблемах, ни на день не оставляла попыток сохранить контроль над "своенравным" соседом. После развала СССР гибридная агрессия Кремля десятилетиями была нацелена на экономику Украины и разделение украинцев по часто надуманным, мифическим проблемам – будь то вопрос языка или религии. Сталкивать лбами и властвовать – примерно такой был план РФ.

Нищая страна с коррумпированным правительством, споткнувшаяся об идеологические споры – идеальный "младший брат" для путинской России. Сговорчивый сосед, зависимый от подачек Москвы – единственный статус Украины, устраивающий "кгбшные" элиты.

Оранжевая революция 2004 года стала для Кремля первым действительно тревожным сигналом, который четко зафиксировал евроатлантический курс и стремление украинцев. Впрочем, попытки официального Киева вырваться из объятий "братского народа" задолго до оккупации Крыма и части Донбасса нарывались на жесткую реакцию Москвы. Заметив взгляды в сторону Запада, россияне тут же давили на власти Украины, повышая цены на газ, блокируя украинский экспорт и запрещая транзит в третьи страны.

Бить этим кнутом отчасти позволяла и сама Украина, часто погруженная в политические кризисы. Экономика к тому же буквально зависела от России, начиная от поставок энергоресурсов и заканчивая совместными проектами в военно-промышленном комплексе, авиа- и ядерном секторе.

Крупный бизнес, олигархи как класс в Украине были вскормлены Россией – одни просто спешили урвать свой кусок пирога с кремлевского стола, другие под контролем московской администрации создавали финансовую почву для еще большей зависимости Украины от северного соседа.

Да и сами политики в Украине держали курс на Москву, охотно принимая от Кремля поощрения. И словно под копирку перенимали от российских чиновников плохой вкус в интерьерах и жизнь в стиле икры ложками, охоты на медведей и особняков на сотни комнат. Коррупция надолго засела в украинских госкомпаниях и органах власти, целые парламентские партии жили в кремлевской парадигме, где Украина – не страна, а территория российского влияния.

Годами и обычные украинцы были глубоко погружены в российское культурное пространство, эстраду и телевидение. Смеялись над плоскими и пошлыми шутками, слушали безвкусные песни и смотрели "героические" фильмы о "доблестной" советской армии и российских "ментах".

Россияне, апеллируя к общему советскому прошлому, даже носились с идеей объединенного чемпионата стран по футболу. За "газпромовские" деньги пытались, по сути, возродить турнир времен СССР – с "ностальгическим" противостоянием киевского "Динамо" и московского "Спартака", которое в реальности давно мало кого интересует.

Когда "кнуты" и "пряники" не сработали, в России готовы были платить, обещав миллиарды долларов кредитов и скидку на газ взамен на отказ от Соглашения об ассоциации с ЕС. Но взятки, которые благодарно принимает белорусский режим, еще восемь лет назад отвергли украинцы. И выбрали свой путь без России. За исключением разве что экс-президента и его окружения, вынужденного жить в изгнании и носить клеймо предателей.

За отказ от российской "заботы и любви" в Москве решили наказать украинцев, посягнув на Крым и Донбасс, а позже начав полномасштабное вторжение в Украину. Смерти и разрушения, которые принесла Россия, раскрыли истинное лицо и намерения кремлевского режима.

За маской "старшего брата" скрывался садист и психопат, требующий безоговорочного подчинения. Месть переросла в кровавую войну, убийство мирных граждан и бомбардировки в основном русскоязычных регионов, где украинцы не встретили оккупантов с цветами и объятиями.

Миф о братских народах разрушен. В один момент мир стал черно-белым, закрыв вопрос о том, кто же россияне и Россия для украинцев. В горе и лишениях, которые выпали Украине, укрепилась нация. Нация, которая не сомневается в своей победе и единый народ, полный решимости изгнать врага.

Мы стали сильной нацией, которой теперь предстоит стать сильным государством. И строить его нужно уже сейчас, не понимая реальных перспектив окончания войны. Ведь даже когда Россия прекратит обстрелы мирных городов и ракетный террор, война не закончится. И не только потому, что этот враг все равно будет по соседству.

Война останется на разрушенных проспектах Харькова, на уничтоженных спальных кварталах Мариуполя, ее еще долго будут помнить стены домов уютных пригородов Киева – Бучи, Гостомеля Бородянки и Ирпеня. Трагедия и скорбь продолжит жить в семьях, чьи дети, сыновья, жены и мужья отдали свою жизнь на этой войне.

Восстановление страны после войны может оказаться далеко не простой задачей, требующей не только колоссальных инвестиций, но и экономической перезагрузки, создания реальных стимулов для бизнеса и часто непопулярных решений. Готовность к ним – признак сильной нации.

На пути возрождения из руин, возможно, Украина и не станет европейским Израилем, с которым все чаще сравнивают нашу страну. Нас ждет свой путь успеха, который, впрочем, едва ли будет легким. В свое время тому же Израилю, окруженному врагами, пришлось даже научиться говорить "нет" своим союзникам и выбирать жесткие решения, чтобы не потерять государство.

С другой стороны, как бы парадоксально это ни звучало, сейчас золотое время возможностей для Украины. Такого уровня вовлеченности со стороны цивилизованного мира, пожалуй, не было за все годы нашей новейшей истории. Процветающая и стабильная Украина – это идеальная "история успеха" для западных демократий, у которых давно не было поводов вспомнить о реальном значении своих ценностей.

Украинцы проливали кровь и с гордостью шли на смерть за свое европейское будущее еще со времен Революции достоинства. Российская агрессия не смогла сломить наш дух и только ускорила расставание со "старшим братом". Цена за реальную Независимость ужасна, но мы продолжаем платить ее каждый день, без колебаний. Украина заставила себя уважать и даже восхищаться.

Свободным людям под силу отбросить комплексы второсортности, взяв на себя ответственность за свою семью и свою страну. Родившаяся в Киеве Голда Меир, четвертый премьер в истории Израиля, говорила, что лучше нас никто не защитит наш дом.

А защита Украины – это не только победа в войне за независимость, это и готовность украинцев уже сейчас меняться, признать свои ошибки и сшивать страну без оглядки на прошлое. Ведь работа над этими ошибками уже не вопрос желания или выбора, это битва за выживание. Не просто десятков миллионов людей с одинаковыми гербами на паспортах, а великой нации и возрожденного государства.