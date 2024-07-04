Литовський борщ з яйцем: незвичний рецепт холодної першої страви для літа

Що потрібно для литовського холодного борщу

Для приготування цього смачного холодного супу з яйцем і буряком, потрібні наступні продукти:

молоді буряки - 2 шт.

сметана - 120 г;

кефір (нежирний) - 1,1 л;

огірки свіжі - 2 шт.;

яйця - 3 шт.;

м'ясо (за бажанням) - 100 г;

картопля - 2-3 шт;

зелена цибуля - невеликий пучок;

кріп свіжий - 3-5 гілочок;

сіль - 1 ч. л.;

перець - до смаку.

Як готувати холодний борщ з яйцем по-литовськи

Незвичність цього рецепту полягає не лише в додаванні яєць, а й в тому, що картопля - запечена або відварена - не використовується безпосередньо в страві, а замінює хліб.

Крім цього, досить часто в литовський холодний борщ не додають м'ясо - тож цей інгредієнт можна пропустити, або використати скибочки підсмаженого бекону чи шинки.

Водночас м'ясо робить цей борщ більш густим та ситним. Якщо вирішите додати цей інгредієнт до холодного супу, відваріть м'ясо, а потім, після охолодження, наріжте на маленькі кубики.

Підготуйте інгредієнти для страви - помийте овочі і зелень, яйця відваріть круто. Також відваріть молоді буряки. Подрібніть кріп та цибулю ножем, відкладіть по щіпці, щоб прикрасити страву після охолодження. Решту зелені пересипте до каструлі.

Огірки наріжте маленькими кубиками або натріть на великій тертці - і також пересипте до каструлі, до інших інгредієнтів.

Додайте сіль та перець, перемішайте складники, після чого злегка притисніть інгредієнти до дна каструлі картоплем'ялкою, щоб зелень і огірки виділили сік.

Почавіть зелень і огірки для супу картоплем'ялкою(скриншот / Вдома Смачніше)

Очистьте від шкірки охолоджені відварені буряки, натріть їх на великій тертці, пересипте до каструлі. Почистьте яйця, одне відкладіть для прикрашення супу, решту наріжте на маленькі кубики і додайте до інших інгредієнтів.

Перемішайте складники, додайте сметану і поступово влийте кефір, розмішуючи страву до однорідності рідини. Якщо використовуєте м'ясо, його можна додати на цьому етапі або пізніше.

Влийте кефір до холодного супу (скриншот / Вдома Смачніше)

Смажений бекон чи шинку краще додавати після охолодження, щоб вони не втратили хрумку скоринку. Помістіть борщ в холодильник на 30 хвилин.

Поки суп охолоджується та настоюється, відваріть картоплю в мундирі - або запечіть її в духовці. Зачекайте, доки вона злегка охолоне, потім очистьте від шкірки і розріжте навпіл. Яйце наріжте на четвертинки.

Розлийте охолоджений литовський борщ по тарілках, зверху присипте зеленню та викладіть яйце. Подавайте борщ з картоплею.