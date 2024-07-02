Буронець або бурачинка: рецепт холодного українського супа

Цей холодний суп без м'яса, як і борщ, був однією з найбільш популярних перших страв. Готували буронець в основному з молодої картоплі і листя буряка, іноді додаючи кукурудзяну крупу та свинячі реберця.

Про те, як готувати буронець, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Що потрібно для холодного українського супу

Для того, щоб приготувати холодний суп бурачинку, потрібні наступні продукти:

молода картопля - 500 г;

молоде листя буряка зі стеблами - 1 пучок;

сметана - 4 ст. л.;

вода - 1 л;

кефір або кисле молоко -1 л;

зелена цибуля - 3-4 стебла;

кукурудзяна крупа - 100 г;

свіжий кріп - пучок;

сіль - до смаку.

Як готувати холодний український суп буронець

Для приготування буронцю краще обирати молоду картоплю однакового розміру - так вона приготується швидко й одночасно. Крім цього, за цим рецептом розрізати картоплю не потрібно - тому слід обирати дрібні картоплини.

Молода картопля не вимагає знімання шкірки, тому просто промийте її і почистьте щіточкою.

Перекладіть картоплини до каструлі і залийте холодною водою так, щоб лише покрити картоплю - багато рідини не потрібно, адже бурачинка готується на кефірі або кислому молоці. Варіть картоплю до готовності.

В цей час підготуйте наступний інгредієнт - кукурудзяну крупу. Окрім зміни смаку страви, вона робить суп більш густим та ситним. Для буронця найкраще обирати кукурудзяну крупу середнього помелу.

Промийте крупу холодною водою, щоб очистити від можливого сміття. Зробіть це двічі або тричі, відповідно до стану забруднення.

Після цього промиту крупу залийте окропом приблизно на 15 хвилин, поки вариться картопля - і крупа буде майже готова.

Попереднє замочування запобігає прилипанню крупи до каструлі і, відповідно пригорянню. Після замочування кукурудзяна крупа має збільшитися в розмірі майже в три рази.

Замочіть кукурудзяну крупу (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Коли картопля буде готова, підсоліть її відповідно до свого смаку. Обов'язково повністю приготувати картоплю до того, як додавати кефір - інакше вона не розвариться в кислому середовищі.

Чим кисліше буде молоко або кефір - тим кислішим буде суп. Через це рекомендують використовувати якомога свіжіший продукт - при нагріванні він менше змінюватиме смак.

Кефір або кисле молоко також потрібно правильно підігріти до того, як додавати до картоплі. Для цього налийте кислу рідину в окрему каструльку і, постійно помішуючи, доведіть до температури в 90 градусів, коли молоко майже кипітиме.

Помішувати кисле молоко необхідно для того, щоб запобігти утворенню сиру - в цьому випадку продукт не можна буде використати для супу. Підігріту рідину влийте до каструлі з картоплею, також додайте крупу.

Промийте бурякове листя, цибулю і кріп, обережно приберіть вологу рушником чи серветками. Подрібніть кріп та цибулю, окремо наріжте бурякові стебла та листя. Оскільки стебла товстіші за листя, їх необхідно додати до супу раніше за листя.

Відваріть у супі нарізані бурякові стебла протягом декількох хвилин. При варінні бурякові стебла, як і буряк, надаватимуть супу приємного рожевого кольору.

Після цього додайте бурякове листя, цибулю та кріп - і перемішайте суп.

Додайте зелень у буронець (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Листя буряка, як і цибуля та кріп, не потребує тривалого відварювання - тож достатньо перемішати суп, проварити його 2-3 хвилини та охолодити, помістивши каструлю у більший посуд з холодною водою.

Перед подачею заправте суп сметаною - і після цього буронець готовий.