Літній десерт з лимона і вершків: рецепт ніжного натурального морозива

Що потрібно для вершкового морозива з лимоном

Для того, щоб приготувати це вершково-лимонне морозиво, потрібні такі продукти:

вершки (жирність 33%) - 200 мл;

лимон - 2 шт.;

цукор - 50 г;

ванілін (чи ванільний екстракт) - дрібка (або декілька крапель).

Як готувати вершкове морозиво в лимоні

Готувати такий десерт надзвичайно просто, для нього не треба багато складників. Лимони краще обирати великого або середнього розміру - так "мисочка" з лимона, в якій буде вершкова начинка, буде глибшою.

Лимони помийте, приберіть вологу рушником. Після цього розріжте плоди навпіл уздовж.

Обережно вийміть всю м'яку частину ложкою - зі шкірки лимона має утворитися "миска".

М'яку частину лимонів перебийте в блендері до однорідної консистенції. Після цього перелийте суміш в інший посуд через марлю або сито. Це допоможе прибрати зайвий м'якуш.

Перелийте в каструлю вершки, додайте цукор та ванільний екстракт. Ванільний екстракт або ванілін для цього морозива - додатковий інгредієнт, який пом'якшує смак лимонного соку.

Проте, приготувати таке натуральне вершково-лимонне морозиво можна і без ваніліну. Помішуючи, розігрійте вершки з іншими складниками. Доводити до кипіння їх не потрібно.

Тоді влийте до вершків лимонний сік. Перемішайте суміш ще раз, і знову пропустіть рідину через сито.

Зачекайте, доки вершкова маса злегка охолоне. Після цього її необхідно розлити по лимонних "мисочках".

Помістіть лимонно-вершковий десерт в холодильник або морозильну камеру до повного застигання. Після цього натуральне морозиво готово.