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Літній десерт з лимона і вершків: рецепт ніжного натурального морозива

Як готувати морозиво в лимоні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Це натуральне вершкове морозиво не лише приємне на смак, а й здивує своїм виглядом - адже готується воно в шкірці лимона. Цей холодний лимонний десерт чудово освіжить в літню спек.у

Про те, як приготувати вершкове морозиво з лимонним соком, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео кулінарної блогерки "NK_cooking" в TikTok.

Що потрібно для вершкового морозива з лимоном

Для того, щоб приготувати це вершково-лимонне морозиво, потрібні такі продукти:

  • вершки (жирність 33%) - 200 мл;
  • лимон - 2 шт.;
  • цукор - 50 г;
  • ванілін (чи ванільний екстракт) - дрібка (або декілька крапель).

Як готувати вершкове морозиво в лимоні

Готувати такий десерт надзвичайно просто, для нього не треба багато складників. Лимони краще обирати великого або середнього розміру - так "мисочка" з лимона, в якій буде вершкова начинка, буде глибшою.

Лимони помийте, приберіть вологу рушником. Після цього розріжте плоди навпіл уздовж. 

Обережно вийміть всю м'яку частину ложкою - зі шкірки лимона має утворитися "миска".

М'яку частину лимонів перебийте в блендері до однорідної консистенції. Після цього перелийте суміш в інший посуд через марлю або сито. Це допоможе прибрати зайвий м'якуш.

Перелийте в каструлю вершки, додайте цукор та ванільний екстракт. Ванільний екстракт або ванілін для цього морозива - додатковий інгредієнт, який пом'якшує смак лимонного соку.

Проте, приготувати таке натуральне вершково-лимонне морозиво можна і без ваніліну. Помішуючи, розігрійте вершки з іншими складниками. Доводити до кипіння їх не потрібно. 

Тоді влийте до вершків лимонний сік. Перемішайте суміш ще раз, і знову пропустіть рідину через сито. 

Зачекайте, доки вершкова маса злегка охолоне. Після цього її необхідно розлити по лимонних "мисочках".

Помістіть лимонно-вершковий десерт в холодильник або морозильну камеру до повного застигання. Після цього натуральне морозиво готово.

@coooking.she

Справжній літній десерт з Інгредієнти: •лимон - 2 шт; •вершки 33% - 200 мл; •цукор ~50 гр; •ванільний екстракт/ванілін Смачного #десерт #літнійдесерт #лимоннийдесерт #поссет #солоденьке

Just Saying - Alina Eremia

 

До речі, раніше ми розповідали 5 рецептів прохолодних літніх напоїв.

Читайте також, як готувати лимонний квас.

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