Цей лимонний квас врятує від спеки. Ектор з "МастерШеф" дав рецепт літнього напою
Квас - найвідоміший український безалкогольний напій, який чудово тамує спрагу у спеку. А лимонний сік, який пропонує додати до напою відомий кулінар, робить смак квасу яскравішим.
Про те, як пригодувати квас з лимонною цедрою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео кулінара в Instagram.
Що потрібно для лимонного квасу
Для того, щоб приготувати цей прохолодний напій, потрібні такі інгредієнти:
- питна вода - 3 л;
- екстракт цикорію - 1 ст.л;
- цукор - 150 г;
- дріжджі - 20 г;
- лимонна цедра - з 1 лимона;
- лимонний сік - з половини лимона.
Як готувати квас з лимоном
Заздалегідь підготуйте лимонну цедру та лимонний сік. Для цього помийте лимон і зніміть з нього шкірку за допомогою овочечистки - або натріть лимон на великій тертці.
Зрізати шкірку слід до білого шару - він досить гіркий, тож може зробити смак напою занадто різким. Після цього вичавіть сік з половини лимона в невелику миску чи чашку.
Воду для квасу можна використати будь-яку - проте обов'язково питну. Тобто, це може бути фільтрована й очищена вода з-під крана, кип'ячена вода, бутельована або навіть мінеральна.
Проте, краще брати нейтральну за смаком воду (і, бажано, негазовану) - інакше смак напою в результаті може бути непередбачуваним.
Якщо вода некип'ячена, перелийте її до глибокої каструлі і доведіть до кипіння. Після цього рідину потрібно охолодити до 35-40 градусів. Якщо використовуєте вже кип'ячену воду, її можна нагріти до потрібної температури.
Хоча для перевірки температури можна крапнути рідину на тильну сторону долоні - вода має бути комфортною, відчуватися як ледь тепла - для більш чіткого результату можна використати термометр для їжі.
Всипте в каструлю з водою цукор, вкиньте дріжджі, додайте екстракт цикорію. Після цього обережно влийте в рідину лимонний сік та всипте лимонну цедру.
Ретельно перемішайте інгредієнти до повного розчинення і залиште квас настоюватися протягом 2-3 годин.
Після цього перелийте напій через сито у пляшку. Сито потрібно, щоб прибрати шматочки лимонної цедри. Готовий квас можна одразу розливати по склянках, або ж охолодити в морозилці чи холодильнику.
Зберігатися цей домашній напій може до 10 днів - в холодильнику, в цільно закритій пляшці.
До речі, раніше ми розповідали 5 рецептів прохолодних літніх напоїв.
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