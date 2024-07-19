Цей лимонний квас врятує від спеки. Ектор з "МастерШеф" дав рецепт літнього напою

Квас - найвідоміший український безалкогольний напій, який чудово тамує спрагу у спеку. А лимонний сік, який пропонує додати до напою відомий кулінар, робить смак квасу яскравішим.

Про те, як пригодувати квас з лимонною цедрою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео кулінара в Instagram .

Що потрібно для лимонного квасу

Для того, щоб приготувати цей прохолодний напій, потрібні такі інгредієнти:

питна вода - 3 л;

екстракт цикорію - 1 ст.л;

цукор - 150 г;

дріжджі - 20 г;

лимонна цедра - з 1 лимона;

лимонний сік - з половини лимона.

Як готувати квас з лимоном

Заздалегідь підготуйте лимонну цедру та лимонний сік. Для цього помийте лимон і зніміть з нього шкірку за допомогою овочечистки - або натріть лимон на великій тертці.

Зрізати шкірку слід до білого шару - він досить гіркий, тож може зробити смак напою занадто різким. Після цього вичавіть сік з половини лимона в невелику миску чи чашку.

Воду для квасу можна використати будь-яку - проте обов'язково питну. Тобто, це може бути фільтрована й очищена вода з-під крана, кип'ячена вода, бутельована або навіть мінеральна.

Проте, краще брати нейтральну за смаком воду (і, бажано, негазовану) - інакше смак напою в результаті може бути непередбачуваним.

Якщо вода некип'ячена, перелийте її до глибокої каструлі і доведіть до кипіння. Після цього рідину потрібно охолодити до 35-40 градусів. Якщо використовуєте вже кип'ячену воду, її можна нагріти до потрібної температури.

Хоча для перевірки температури можна крапнути рідину на тильну сторону долоні - вода має бути комфортною, відчуватися як ледь тепла - для більш чіткого результату можна використати термометр для їжі.

Всипте в каструлю з водою цукор, вкиньте дріжджі, додайте екстракт цикорію. Після цього обережно влийте в рідину лимонний сік та всипте лимонну цедру.

Ретельно перемішайте інгредієнти до повного розчинення і залиште квас настоюватися протягом 2-3 годин.

Після цього перелийте напій через сито у пляшку. Сито потрібно, щоб прибрати шматочки лимонної цедри. Готовий квас можна одразу розливати по склянках, або ж охолодити в морозилці чи холодильнику.

Зберігатися цей домашній напій може до 10 днів - в холодильнику, в цільно закритій пляшці.