RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Летний десерт из лимона и сливок: рецепт нежного натурального мороженого

Как готовить мороженое в лимоне (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Это натуральное сливочное мороженое не только приятно по вкусу, но и удивит своим видом - ведь готовится оно в кожуре лимона. Этот холодный лимонный десерт отлично освежит в летнюю жару.

О том, как приготовить сливочное мороженое с лимонным соком, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео кулинарного блогера "NK_cooking" в TikTok.

Что нужно для сливочного мороженого с лимоном

Для того чтобы приготовить это сливочно-лимонное мороженое, нужны следующие продукты:

  • сливки (жирность 33%) - 200 мл;
  • лимон - 2 шт.;
  • сахар - 50 г;
  • ванилин (или ванильный экстракт) - щепотка (или несколько капель).

Как готовить сливочное мороженое в лимоне

Готовить такой десерт очень просто, для него не нужно много составляющих. Лимоны лучше выбирать большого или среднего размера - так "мисочка" из лимона, в которой будет сливочная начинка, будет глубже.

Лимоны помойте, уберите влагу полотенцем. После этого разрежьте плоды пополам вдоль.

Осторожно извлеките всю мягкую часть ложкой - из кожуры лимона должна образоваться "миска".

Мягкую часть лимонов перебейте в блендере до однородной смеси. После этого перелейте смесь в другую посуду через марлю или сито. Это поможет убрать лишнюю мякоть.

Перелейте в кастрюлю сливки, добавьте сахар и ванильный экстракт. Ванильный экстракт или ванилин для этого мороженого - дополнительный ингредиент, смягчающий вкус лимонного сока.

Тем не менее, приготовить такое натуральное сливочно-лимонное мороженое можно и без ванилина. Помешивая, разогрейте сливки с другими составляющими. Доводить до кипения их не нужно.

Тогда влейте в сливки лимонный сок. Перемешайте смесь еще раз и снова пропустите жидкость через сито.

Подождите, пока сливочная масса слегка остынет. После этого ее необходимо разлить по лимонным "мисочкам".

Поместите лимонно-сливочный десерт в холодильник или морозильную камеру до полного застывания. После этого натуральное мороженое готово.

@coooking.she

Настоящий летний десерт с Ингредиенты: • лимон - 2 шт; •сливки 33% - 200 мл; • сахар ~50 гр; •ванильный экстракт/ванилин Вкусного #десерт #летнийдесерт #лимонныйдесерт #поссет #сладенькое Just Saying - Alina Eremia

 

Кстати, раньше мы рассказывали 5 рецептов прохладных летних напитков.

Читайте также, как готовить лимонный квас.

Читайте РБК-Украина в Google News
РецептыГотовка