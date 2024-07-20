Летний десерт из лимона и сливок: рецепт нежного натурального мороженого

Это натуральное сливочное мороженое не только приятно по вкусу, но и удивит своим видом - ведь готовится оно в кожуре лимона. Этот холодный лимонный десерт отлично освежит в летнюю жару.
О том, как приготовить сливочное мороженое с лимонным соком, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео кулинарного блогера "NK_cooking" в TikTok.
Для того чтобы приготовить это сливочно-лимонное мороженое, нужны следующие продукты:
Готовить такой десерт очень просто, для него не нужно много составляющих. Лимоны лучше выбирать большого или среднего размера - так "мисочка" из лимона, в которой будет сливочная начинка, будет глубже.
Лимоны помойте, уберите влагу полотенцем. После этого разрежьте плоды пополам вдоль.
Осторожно извлеките всю мягкую часть ложкой - из кожуры лимона должна образоваться "миска".
Мягкую часть лимонов перебейте в блендере до однородной смеси. После этого перелейте смесь в другую посуду через марлю или сито. Это поможет убрать лишнюю мякоть.
Перелейте в кастрюлю сливки, добавьте сахар и ванильный экстракт. Ванильный экстракт или ванилин для этого мороженого - дополнительный ингредиент, смягчающий вкус лимонного сока.
Тем не менее, приготовить такое натуральное сливочно-лимонное мороженое можно и без ванилина. Помешивая, разогрейте сливки с другими составляющими. Доводить до кипения их не нужно.
Тогда влейте в сливки лимонный сок. Перемешайте смесь еще раз и снова пропустите жидкость через сито.
Подождите, пока сливочная масса слегка остынет. После этого ее необходимо разлить по лимонным "мисочкам".
Поместите лимонно-сливочный десерт в холодильник или морозильную камеру до полного застывания. После этого натуральное мороженое готово.
@coooking.she
Настоящий летний десерт с Ингредиенты: • лимон - 2 шт; •сливки 33% - 200 мл; • сахар ~50 гр; •ванильный экстракт/ванилин Вкусного #десерт #летнийдесерт #лимонныйдесерт #поссет #сладенькое Just Saying - Alina Eremia
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