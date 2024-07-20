Летний десерт из лимона и сливок: рецепт нежного натурального мороженого

Что нужно для сливочного мороженого с лимоном

Для того чтобы приготовить это сливочно-лимонное мороженое, нужны следующие продукты:

сливки (жирность 33%) - 200 мл;

лимон - 2 шт.;

сахар - 50 г;

ванилин (или ванильный экстракт) - щепотка (или несколько капель).

Как готовить сливочное мороженое в лимоне

Готовить такой десерт очень просто, для него не нужно много составляющих. Лимоны лучше выбирать большого или среднего размера - так "мисочка" из лимона, в которой будет сливочная начинка, будет глубже.

Лимоны помойте, уберите влагу полотенцем. После этого разрежьте плоды пополам вдоль.

Осторожно извлеките всю мягкую часть ложкой - из кожуры лимона должна образоваться "миска".

Мягкую часть лимонов перебейте в блендере до однородной смеси. После этого перелейте смесь в другую посуду через марлю или сито. Это поможет убрать лишнюю мякоть.

Перелейте в кастрюлю сливки, добавьте сахар и ванильный экстракт. Ванильный экстракт или ванилин для этого мороженого - дополнительный ингредиент, смягчающий вкус лимонного сока.

Тем не менее, приготовить такое натуральное сливочно-лимонное мороженое можно и без ванилина. Помешивая, разогрейте сливки с другими составляющими. Доводить до кипения их не нужно.

Тогда влейте в сливки лимонный сок. Перемешайте смесь еще раз и снова пропустите жидкость через сито.

Подождите, пока сливочная масса слегка остынет. После этого ее необходимо разлить по лимонным "мисочкам".

Поместите лимонно-сливочный десерт в холодильник или морозильную камеру до полного застывания. После этого натуральное мороженое готово.