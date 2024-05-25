Літні канікули 2024: коли почнуться, скільки триватимуть і чи будуть працювати пришкільні табори

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Коли будуть літні канікули у школах України

Чи будуть працювати пришкільні табори

Що робити на літніх канікулах

Коли будуть літні канікули у школах України

У більшості українських шкіл останній дзвоник пролунає 31 травня. Деякі школи готові продовжити навчання до 7 або 14 червня - це переважно учбові заклади, які знаходяться ближче до бойових дій, де частіше бувають обстріли і є дистанційне навчання.

Згідно з постановою уряду від 28 липня 2023 року №708 та рекомендаціям Міносвіти для місцевих влад, школам дозволено визначати самостійно дату останнього дзвоника та початку літніх канікул.

Офіційно літні канікули почнуться за рекомендацією МОН, з 29 червня та будуть тривати до 1 вересня. В червні в школах буде тривати атестація та так звані компенсаторні заняття, які запровадили для подолання освітніх втрат. Однак кожна школа може встановити графік навчання та додаткових занять для дітей за власним розсудом.

Київ. Як повідомили у КМДА, останній дзвоник в столичних школах пролунає 31 травня.

З 31 травня до 7 червня - будуть видавати свідоцтво про здобуття початкової освіти

З 13 до 19 червня - свідоцтва про здобуття базової середньої освіти

З 20 по 26 червня - свідоцтво про здобуття повної середньої освіти

Харків. Останні дзвоники заплановані на 31 травня. На початку червня виділять час для додаткових занять, які направлені на подолання освітніх втрат. Літні канікули почнуться з 29 червня та будуть тривати до 1 вересня.

Львів. Останні дзвоники пролунають 30-31 травня. Частина шкіл відпустить дітей відпочивати вже з 1 червня, а частина буде надолужувати навчання до 7 або 14 червня.

Одеса. Дати останніх дзвоників будуть визначати у кожній школі окремо, але орієнтовно - 30 та 31 травня. У червні планують продовжити заняття, щоб компенсувати освітні втрати, організувати консультації, провести контрольні роботи та екскурсії.

Миколаїв. Останній дзвоник заплановано на 31 травня, а канікули почнуться з 1 червня. У деяких школах планують у перші тижні літа провести заняття для компенсації освітніх втрат та підготовку до НМТ. Фактично діти почнуть відпочивати з другої половини червня.

Дніпро. Останній дзвоник заплановано на 31 травня, а літні канікули будуть тривати з 1 червня до 1 вересня. У червні будуть вчитися тільки випускники.

Закарпаття. 31 травня пролунає останній дзвоник для школярів Закарпаття. Канікули планують почати з перших днів червня, бо цього року не було довгих карантинів та відключень світла.

Суми. Останній дзвоник школи планують на 30-31 травня, а от канікули розпочнуться з 8 червня.

Чи будуть працювати пришкільні табори

Пришкільні табори - це чудова можливість зайняти дитину у перші тижні після початку канікул. Працюють такі табори у приміщеннях шкіл і по системі групи продовженого дня. Тобто, діти приходять зранку та залишаються до вечора. Графіки роботи таких таборів визначає кожна школа окремо.

Для дітей проводять цікаві лекції, займаються малюванням та іншими видами творчості, організовують екскурсії чи зустрічі з цікавими людьми.

У Чернівецькій області пришкільні табори будуть працювати з 3 червня. Вони будуть діяти на базі 23 навчальних закладів: ліцеїв, гімназій та позашкільних закладів освіти. У табір діти зможуть потрапити за заявою батьків. Розраховані вони на молодшу та середню вікову категорію - від 1 по 7 клас. Кожен табір самостійно визначає, скільки дітей зможе прийняти. Працювати табори будуть до обіду.

На Волині планують запустити 73 пришкільних табори для дітей віком від 7 до 14 років. Планується набрати до 7174 дитини. У половині таборів буде передбачене харчування. Початок роботи таборів - 3 червня.

У Рівненській області організують пришкільні літні табори для учнів початкових класів у двох громадах.

У Полтавській області буде працювати 44 пришкільних табори. Вартість однієї путівки з денним перебуванням на 14 днів - 2800 грн. Для частини дітей громада надає пільгові путівки. Варто зазначити, що у Кременчуку відкривати пришкільні табори відмовилися - враховуючи безпекову ситуацію.

В Одеській області відкриють 211 пришкільних табори, 158 з них - з організацією харчування.

У Вінницькій області працюватиме 31 пришкільний табір - на базі закладів освіти, де є укриття. Табори будуть працювати з 4 по 21 червня і планується прийняти 4400 дітей. В першу чергу місця будуть надавати дітям з пільгових категорій. Групи будуть працювати з 9 до 17 години.

У Дніпрі відкриють з 3 червня 88 пришкільних табори. Вони будуть працювати 15 днів і зміна почнеться з 4 червня. У табори приймають дітей віком від 6 до 11 років. Перебування - 6 годин на день без денного сну, вартість одноразового харчування - 75 грн. Половину вартості буде фінансувати Дніпровська міська територіальна громада.

У Чернігові також будуть працювати пришкільні табори з 3 по 21 червня. Вартість сніданку, обіду та підвечірку - 90 грн. Безкоштовним буде харчування у дітей з пільгових категорій.

У інших областях питання щодо пришкільних таборів ще розглядається. Однак батьки вже зараз можуть поцікавитися в адміністрації школи, чи плануються пришкільні табори, на який період часу та з якими умовами.

Що робити на літніх канікулах

Основна задача батьків - організувати дозвілля дитині так, щоб вона повноцінно відпочила, набралася сил та отримала позитивні емоції. Бажано - без використання гаджетів і більшу частину часу знаходилася на свіжому повітрі.

Бабуся у селі. Якщо є така можливість - відправляйте дитину на літо у село до бабусі чи інших родичів. Такий відпочинок буде чудовим, бо дитина буде дихати свіжим повітрям. З собою варто дати книжки, розмальовки та настільні ігри. Також можна відправити дитину з родичами на дачу, якщо вона у вас є. Або орендувати будиночок за містом.

Літні табори. В Україні зараз є багато літніх таборів. Переважно - у західних областях, де відносно спокійно та безпечно. Тим більш, що саме там розташовані українські Карпати і є повітря чисте. В таких таборах враховується все - і розвиток, і навчання, і довкілля. Підібрати табір можна на будь-який гаманець та за різними захопленнями.

Активні заняття та спорт. На літо можна записатися у будь-яку секцію чи гурток за інтересами дитини - від танців до волейболу. Запропонуйте дитині пошукати те, що буде до вподоби. Можна також записатися на басейн - це дозволить зміцнити фізичне здоров'я дитини. Також можна обрати творчі гуртки - музика, фотографія, малювання, гончарство.

Пласт та подібні організації. Відпочинок на свіжому повітрі, корисні навички, пізнавальні розваги. Діти вчаться орієнтуватись у місцевості за мапами, розрізняти рослини, розпалювати багаття тощо. Вони не тільки проводять час весело та покращують фізичний розвиток, але й дають знання, які знадобляться в житті.

Вихідні та відпустка з батьками. Користуйтеся нагодою, щоб провести час з дитиною влітку - сходіть в музей, похід на природу, влаштуйте пікнік, пограйте в ігри, зробіть щось власними руками разом, приготуйте якусь страву або подивіться разом фільм. А також бажано провести разом відпустку, у яку ви можете поїхати в гори, на море чи обрати інший відпочинок.