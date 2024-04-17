Куди відправити дитину? 10 літніх таборів у Карпатах для відпочинку з користю

Куди відправити дитину на відпочинок цього літа? Над вирішенням цього питання вже зараз задумуються тисячі батьків підлітків в Україні.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало добірку найцікавіших таборів у Карпатах на літо 2024 року для ваших дітей.

Міжнародний табір "ЮНІ КЕМП Буковель"

Вартість путівки - від 21 700 гривень

Табір знаходиться в Івано-Франківській області, в Буковелі. Є зміни по 10 та по 12 днів. За одну путівку з 5-разовим харчуванням доведеться заплатити 21 700 гривень. У вартість путівки входить 7 екскурсій, походи, купання в водоспадах та біля басейну, розвиваюча програма.

Територія огороджена та охороняється, на території - два сучасних корпуси на 80 місць, два басейни (критий та літній), площадка для перегляду фільмів, альтанки, спортивні майданчики, настільний теніс, батут, СПА зона, чан та парова лазня, сауна, магазин.

Діти розміщені в сучасних комфортних номерах по 2-3-4 дитини. Всі номера мають санвузол та душ.

Табір "Юні Кемп Буковель"

Дитячий табір "Карпатський передзвін"

Вартість путівки - від 21 900 гривень

Цей табір знаходиться у селі Велятино Закарпатської області. Зміни - по 14 днів, з 5-разовим харчуванням. Табір вміщує до 120 дітей - проживання у 3їх поверховому готелі та 4 сучасних шале.

На території табору - два басейни, зона відпочинку з шезлонгами, дитячий ресторан та кенді бар, є закритий басейн з підігрівом, концертний зал, зона барбекю, лаундж-зона з гойдалками, гамаками та пуфами, альтанки, артстудія, караоке, два футбольних поля, літній кінотеатр, клуб англійської мови, бібліотека, майданчик для джамп-фітнесу.

У вартість путівки входять різноманітні секції та гуртки, майстер-класи, екскурсія в Хустський Замок.

Табір "Карпатський передзвін"

Табір "Карпатське джерело"

Вартість путівки - від 10 800 гривень

Табір знаходиться у селі Татарів на Прикарпатті. Зміни - по 9-10-12 днів з 4-разовим харчуванням. Проживання у комфортабельних котеджах по 2-3 людини в номері з усіма вигодами.

У програмі - різноманітні конкурсні шоу програми, ігри та квести, англійській розмовний клуб, майстер-класи, пізнавальні екскурсії та походи, спортивні змагання, творчі гуртки, дискотека.

Табір "Карпатське джерело"

Табір "Фрістайл"

Вартість путівки - 26 600 гривень

Табір "Фрістайл" розташований в селі Косів Івано-Франківської області. Зміна - 14 днів. Діти живуть сучасних котеджах - зрубах, зі всіма вигодами. Харчування - 5-разове. Територія огороджена, є охорона.

В таборі є майстерні, спортивні гуртки, івент-програми.

У вартість путівки входять вечірки, експедиція, походи у гори.

Табір "Фристайл"

Табір "Артек лісовий"

Вартість путівки - від 28 080 гривень

Табір знаходиться у Буковелі Івано-Франківської області. Зміна - 14 днів з 5-разовим харчуванням. Проживання - у комфортабельних дерев'яних котеджах, 2-3-місні номери з усіма вигодами.

У вартість путівки входять майстер-класи, гуртки, басейн, творчі конкурси та ігри, спортивні змагання, туристичні походи, музичні заняття, квести, дискотеки, квадроцикли, екстрім-парк, веслування на човнах, картинг, похід на гору Буковель та на гору Говерла.

Табір "Артек Лісовий Буковель"

Табір "Артек-Прикарпаття"

Вартість путівки - від 15 400 гривень

Зміни по 14 днів, а також є зміни на 21 день - від 23 100 гривень. У вартість путівки входять 5-разове харчування, майстер-класи, екскурсії Трускавцем, спа-центр, тренінг з лідерства, спортивні турніри, різноманітні гуртки, стрільба з лука, дискотеки, знайомства з видатними людьми.

Проживання у 3-4-місних кімнатах з усіма вигодами.

Табір "Артек Трускавець"

Табір розумного відпочинку в Міжнародній зеленій школі

Вартість путівки - 15 000 гривень

Цей табір знаходиться у місті Космач Івано-Франківської області. Путівка - 14 днів, з 28 червня по 13 липня. Вік дітей: 1-4 класи, 5-7 класи. Табір розумного відпочинку працює на базі Міжнародної зеленої школи імені Чурюмова, яка об'єднує всіх, кого цікавлять експерименти, наука та інновації. Методика табору - STREM (наука, технології, дослідницька робота, технічна творчість та математика). У цей табір можна поїхати разом з батьками.

У програмі табору: весела астрономія, геологія, ботаніка, фізика, школа кіно, школа туризму, мистецтво і математика, цікава математика, майстер-класи від місцевих майстрів, походи у гори.

Розміщення у 2-3-місних кімнатах з вигодами. 5-разове харчування.

Табір розумного відпочинку

Англомовний табір "Бояр Кемп"

Вартість путівки - від 29 500 гривень (входить трансфер зі Львова)

Табір знаходиться у місті Яремче Івано-Франківської області, зміни - по 10 днів. З дітьми займаються викладачі мовного центру і спілкування в таборі виключно англійською. 4-разове харчування, ігри, походи в гори, розваги.

Проживання у 2-3-4-місних номерах з вигодами. Є відпочинкова зона та басейн. У програмі екскурсії на колесо огляду та тюбінг в Буковелі, етнопарк, прогулянка стежкою Довбуша, похід на гору Маковиця, майстер-класи, навчання англійської.

Табір "Бояр Кемп"

Табір "Хеппі Камп"

Вартість путівки - від 17 800 гривень

Табір знаходиться в с. Вижниця Чернівецької області. Тривалість зміни - 12 днів. У програмі: походи, екскурсії, вечірки, купання в водоспадах, паті біля басейну, цікава розвивальна програма, рафтинг, лазертаг, екскурсія в Верховину, курс блогерства, арт клуб, клуб українських традицій, клуб японської філософії,

Розміщення у двох сучасних корпусах, в 4-місних номерах з вигодами, 5-разове харчування.

Табір "Хеппі камп"

Казковий табір "Хогвартс"

Вартість путівки - від 14 700 гривень

Табір розташований у селі Яблуниця Івано-Франківської області (біля Буковеля). Путівки - по 10 днів. Діти проживатимуть у зручних номерах по 2-3 дитини. В кожному номері є вигоди. На території є басейн з підігрівом, зала для проведення занять, альтанки, зона для ватри. Харчування - 4-разове.

У програмі: розподілення по факультетах (з капелюхом), власна чарівна паличка, чародійська програма, лідерські програми, екскурсії, оглядовий витяг у Буковелі, прогулянка на катамаранах, турнір з боулінгу, екскурсія на Полонину Перці, у Яремче та Ґедзьо-парк, похід у гори, розваги в басейні, спортивні ігри.

Табір "Хогвартс"