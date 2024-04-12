Безкоштовні путівки у дитячі табори: хто зможе отримати у 2024 році

Хто зможе отримати безкоштовні путівки у дитячий табір в 2024 році (фото: Getty Images)

Кабінет міністрів розширив список категорій дітей, які зможуть отримати безкоштовні путівки в "Артек". Для цього було змінено Порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті для організації оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.

Хто зможе отримати у 2024 році безкоштовні путівки у дитячий табір, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.