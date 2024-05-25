Летние каникулы 2024: когда начнутся, сколько будут продолжаться и будут ли работать пришкольные лагеря

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Когда будут летние каникулы в школах Украины

Будут ли работать пришкольные лагеря

Что делать на летних каникулах

Когда будут летние каникулы в школах Украины

В большинстве украинских школ последний звонок раздастся 31 мая. Некоторые школы готовы продолжить обучение до 7 или 14 июня - это преимущественно учебные заведения, которые находятся ближе к боевым действиям, где чаще бывают обстрелы и есть дистанционное обучение.

Согласно постановлению правительства от 28 июля 2023 г. №708 и рекомендациям Минобразования для местных властей, школам разрешено определять самостоятельно дату последнего звонка и начала летних каникул.

Официально летние каникулы начнутся по рекомендации МОН, с 29 июня и продлятся до 1 сентября. В июне в школах продлится аттестация и так называемые компенсаторные занятия, которые ввели для преодоления образовательных потерь. Однако каждая школа может установить график обучения и дополнительных занятий для детей по своему усмотрению.

Киев. Как сообщили в КГГА, последний звонок в столичных школах прозвучит 31 мая.

С 31 мая по 7 июня - будут выдавать свидетельство о получении начального образования

С 13 по 19 июня - свидетельства о получении базового среднего образования

С 20 по 26 июня - свидетельство о получении полного среднего образования

Харьков. Последние звонки запланированы на 31 мая. В начале июня будет выделено время для дополнительных занятий, направленных на преодоление образовательных потерь. Летние каникулы начнутся с 29 июня и продлятся до 1 сентября.

Львов. Последние звонки прозвучат 30-31 мая. Часть школ отпустит детей отдыхать уже с 1 июня, а часть будет наверстывать обучение до 7 или 14 июня.

Одесса. Даты последних звонков будут определять в каждой школе отдельно, но ориентировочно - 30 и 31 мая. В июне планируется продолжить занятия, чтобы компенсировать образовательные потери, организовать консультации, провести контрольные работы и экскурсии.

Николаев. Последний звонок намечен на 31 мая, а каникулы начнутся с 1 июня. В некоторых школах планируют в первые недели лета провести занятия по компенсации образовательных потерь и подготовке к НМТ. Фактически дети начнут отдыхать со второй половины июня.

Днепр. Последний звонок запланирован на 31 мая, а летние каникулы продлятся с 1 июня по 1 сентября. В июне будут учиться только выпускники.

Закарпатье. 31 мая раздастся последний звонок для школьников Закарпатья. Каникулы планируют начать с первых дней июня, потому что в этом году не было длинных карантинов и отключений света.

Сумы. Последний звонок школы планируется на 30-31 мая, а вот каникулы начнутся с 8 июня.

Будут ли работать пришкольные лагеря

Пришкольные лагеря - это отличная возможность занять ребенка в первые недели после начала каникул. Работают такие лагеря в помещениях школ и по системе группы продленного дня. То есть дети приходят утром и остаются до вечера. Графики работы таких лагерей определяет каждая школа в отдельности.

Для детей проводят интересные лекции, занимаются рисованием и другими видами творчества, организуют экскурсии или встречи с интересными людьми.

В Черновицкой области пришкольные лагеря будут работать с 3 июня. Они будут действовать на базе 23 учебных заведений: лицеев, гимназий и внешкольных учебных заведений. В лагерь дети могут попасть по заявлению родителей. Рассчитаны они на младшую и среднюю возрастную категорию - от 1 по 7 класс. Каждый лагерь самостоятельно определяет сколько детей сможет принять. Работать лагеря будут до обеда.

На Волыни и планируют запустить 73 пришкольных лагеря для детей от 7 до 14 лет. Планируется набрать до 7174 детей. В половине лагерей будет предусмотрено питание. Начало работы лагерей - 3 июня.

В Ровенской области организуют пришкольные летние лагеря для учащихся начальных классов в двух общинах.

В Полтавской области будет работать 44 пришкольных лагеря. Стоимость одной путевки с дневным пребыванием на 14 дней - 2800 грн. Для части детей община предоставляет льготные путевки. Стоит отметить, что в Кременчуге открывать пришкольные лагеря отказались – учитывая ситуацию с безопасностью.

В Одесской области откроют 211 пришкольных лагеря, 158 из них - с организацией питания.

В Винницкой области будет работать 31 пришкольный лагерь - на базе учебных заведений, где есть укрытие. Лагеря будут работать с 4 по 21 июня и планируется принять 4400 детей. В первую очередь места будут предоставлять детям по льготным категориям. Группы будут работать с 9 до 17 часов.

В Днепре откроют с 3 июня 88 пришкольных лагеря. Они будут работать 15 дней, и смена начнется с 4 июня. В лагеря принимают детей от 6 до 11 лет. Пребывание - 6 часов в день без дневного сна, стоимость одноразового питания – 75 грн. Половину стоимости будет финансировать Днепровское городское территориальное общество.

В Чернигове также будут работать пришкольные лагеря с 3 по 21 июня. Стоимость завтрака, обеда и вечера - 90 грн. Бесплатным будет питание у детей по льготным категориям.

В других областях вопрос о пришкольных лагерях еще не рассматривается. Однако родители уже сейчас могут поинтересоваться у администрации школы, планируются пришкольные лагеря, на какое время и с какими условиями.

Что делать на летних каникулах

Основная задача родителей - организовать досуг ребенку так, чтобы он полноценно отдохнул, набрался сил и получил положительные эмоции. Желательно – без использования гаджетов и большую часть времени находилась на свежем воздухе.

Бабушка в деревне. Если есть такая возможность - отправляйте ребенка на лето в деревню к бабушке или другим родственникам. Такой отдых будет отличным, потому что ребенок будет дышать свежим воздухом. С собой следует дать книги, раскраски и настольные игры. Также можно отправить ребенка с родственниками на дачу, если он у вас есть. Или арендовать домик за городом.

Летние лагеря. В Украине сейчас много летних лагерей. Преимущественно - в западных областях, где относительно спокойно и безопасно. Тем более что именно там расположены украинские Карпаты и есть воздух чистый. В таких лагерях учитывается все - и развитие, и обучение, и окружающая среда. Подобрать лагерь можно на любой кошелек и по разным увлечениям.

Активные занятия и спорт. На лето можно записаться в любую секцию или кружок по интересам ребенка - от танцев до волейбола. Предложите ребенку поискать то, что понравится. Можно также записаться на бассейн - это позволит укрепить физическое здоровье ребенка. Также можно выбрать творческие кружки - музыка, фотография, рисование, гончарство.

Слой и подобные организации. Отдых на свежем воздухе, полезные навыки, познавательные развлечения. Дети учатся ориентироваться в местности по картам, различать растения, разжигать костры и т.д. Они не только проводят время весело и улучшают физическое развитие, но и дают знания, которые пригодятся в жизни.

Выходные и отпуск с родителями. Пользуйтесь случаем, чтобы провести время с ребенком летом - сходите в музей, поход на природу, устройте пикник, поиграйте в игры, сделайте что-то собственными руками вместе, приготовьте какое-нибудь блюдо или посмотрите вместе фильм. А также желательно провести вместе отпуск, в который вы можете уехать в горы, на море или выбрать другой отдых.