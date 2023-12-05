На літаку, в гелікоптері й з танком. Мережу полонили патріотичні "військові фото" святого Миколая

Хто автор

Автором більшості цих картинок є артист Vanila Bricks.

На своїй сторінці в Instagram і у коментарях під світлинами митець зізнається, що ці зображення були створені за допомогою штучного інтелекту.

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Реакція користувачів

Під опублікованими світлинами люди залишають багато коментарів, більшість з яких - позитивна.

Користувачі зазначають, що український тризуб на зображеннях - "практично ідеальний і дуже детальний".

Багато хто наголошує, що картинки - просто супер. Крім того, більшість українців дякують ЗСУ за витримку й боротьбу за нашу державу.

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Найпопулярніші зображення

У кожного користувача - своя улюблена світлина. Їх перепощують як цивільні особи, так і військові.

Нижче пропонуємо переглянути деякі з них.

Ці зображення дійсно дуже гарні (фото: facebook.com/Vanila Bricks)