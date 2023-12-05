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На літаку, в гелікоптері й з танком. Мережу полонили патріотичні "військові фото" святого Миколая

Ці світлини дуже сподобались користувачам соцмереж (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Користувачі соціальних мереж активно вітають один одного з прийдешнім святом Миколая. У своїх дописах дехто використовує при цьому яскраві картинки, на яких святий, схожий на Діда Мороза, вітає українців і захисників нашої держави у патріотичному "військовому" дусі.

РБК-Україна (проект Styler) дослідило соціальні мережі Facebook та Instagram й розповідає, що відомо про унікальні світлини та як вони виглядають.

Хто автор

Автором більшості цих картинок є артист Vanila Bricks.

На своїй сторінці в Instagram і у коментарях під світлинами митець зізнається, що ці зображення були створені за допомогою штучного інтелекту.

Скріншот

Реакція користувачів

Під опублікованими світлинами люди залишають багато коментарів, більшість з яких - позитивна. 

Користувачі зазначають, що український тризуб на зображеннях - "практично ідеальний і дуже детальний".

Багато хто наголошує, що картинки - просто супер. Крім того, більшість українців дякують ЗСУ за витримку й боротьбу за нашу державу.

Скріншот

Найпопулярніші зображення

У кожного користувача - своя улюблена світлина. Їх перепощують як цивільні особи, так і військові.

Нижче пропонуємо переглянути деякі з них.

Ці зображення дійсно дуже гарні (фото: facebook.com/Vanila Bricks)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яких традицій дотримувалися наші предки у День святого Миколая.

Читайте також, що не можна робити у велике свято - День святого Миколая.

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